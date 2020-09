Nõmme Kalju asus kohtumist juhtima juba üheksandal minutil, mil täpne oli Pedro Victor Calil Sandoval. 27. minutil viis meeskonna kahe väravaga ette Igor Subbotini võrgusahistus. Teisel poolajal suutis Ofosu Appiah küll Narva Transi eest ühe tagasi lüüa, kuid sellest Nõmme Kalju alistamiseks ei piisanud.

Liigatabelis kerkis Nõmme Kalju 42 punktiga kolmandale positsioonile. Esimest ja teist kohta hoiavad Tallinna FC Flora ja Paide Linnameeskond, kellel on silmi vastavalt 55 ja 45, Tallinna FCI Levadia jätkab 41 punktiga neljandal positsioonil. JK Narva Trans on 22 kohtumisega kogunud 20 punkti, millega ollakse seitsmendal tabelireal.

Premium liiga järgmine kohtumine toimub kolmapäeval Nõmme Kalju ja Viljandi JK Tuleviku vahel.

Enne kohtumist: Koroonaviiruse puhangu tõttu eelmises kahes Premium liiga mängus nõrgendatud koosseisuga mänginud Kalju saab pärast pikka sunnitud pausi mängida täisrivistusega. Oma viimases kohtumises mängis Kalju võõrsil Tartu Tammekaga väravateta viiki, enne seda kaotati 1:2 Tallinna FCI Levadiale.

Vahepeal vormikõvera tõusuteele pööranud Narva Trans on viimastes kohtumistes olnud taas raskustes. Eelmisel nädalal kaotati Viljandi Tulevikule, enne seda jäädi alla Tallinna Legionile ja Levadiale ning mängiti viiki Kuressaarega. Piirilinlaste viimane võit jääb augusti keskele, mil võideti Tallinna Kalevit 1:0.

Kalju ja Transi viimasest 20 omavahelisest mängust on nõmmekad võitnud 12. Viiki on mängitud viiel korral, kolm kohtumist on võitnud Trans. Viimati mängisid meeskonnad 9. augustil, kui Kalju võitis Hiiu staadionil 3:0.