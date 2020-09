Tampa Bay võitis 16-aastase vaheaja järel Stanley karikavõistlused

Viimati 2004. aastal võidutsenud Tampa Bay võitis finaalseeria tulemusega 4:2. 2015. aastal jõudis meeskond samuti finaali, kuid seal jäädi alla Chicago Blackhawksile.

Viimases kohtumises viskasid Tampa Bay eest väravad Brayden Point ja Blake Coleman.

"Seda on praegu lihtne öelda, kuid see on tõsi: mõnikord võib ebaõnnestumistest leida edu. See võit ei tulnud kergelt," rääkis Lightningu peatreener Jon Cooper kohtumise järel. "Öeldakse, et sa ei tea kunagi, mil sa liigud allamäge ja sa ei tea kunagi, mil sa liigud tippu tagasi. Ma usun tõesti, et see oli murdumine minevikus, mis meid siin nüüd uuesti võidule tõi."

Stanley karikavõistluste kõik kohtumised peeti Edmontonis, et võimalused kooronaviirusega nakatuda oleksid võimalikult väikesed.