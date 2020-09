Levadia läks tuulistes oludes peetud kõrgliigamängu kiirelt 2:0 juhtima, kui 9. minutil sahistas võõrustajate võrku Bogdan Vaštšuk ning kaheksa minutit hiljem suurendas nende edu Gando Biala.

Kohtumise viimase pooltunni pidi Kuressaare hakkama saama arvulises vähemuses, sest teise kollase kaardi tõttu saadeti 56. minutil väljakult ära Sander Seeman.

Viimase kümne minutiga jõudsid külalised veel kolmel korral sihile, esmalt oli 81. minutil täpne Igor Žurakovski, 88. minutil suurendas Levadia eduseisu neljaväravaliseks Manucho ja seejärel lisas oma teise tabamuse Vaštšuk. Mängu kolmandal üleminutil vormistas Kuressaare auväravast lõppskoori Märten Pajunurm.

Levadia on 20 mänguga kogunud 38 punkti ja jätkab neljandal kohal, Kuressaarel on kaheksandana koos 17 silma.

Enne mängu:

Kaks meeskonda kohtusid viimati augusti keskel, mil Kuressaares mängiti 2:2 viiki. Tänavu on mängitud veel märtsis, mil Tallinnas alistas Levadia saarlased tulemusega 1:0. Viimasest 20 kohtumisest on Levadia võitnud 17, viiki on mängitud kahel korral ja korra on triumfeerinud Kuressaare.

Liigatabelis hoiab FCI Levadia 35 silmaga neljandat kohta ning eurosarja pääsme tagav kolmas tabelirida jääb seitsme silma kaugusele. Suurrivaal Florast jääb Levadia maha juba 20 punktiga.

FC Kuressaare on 19 mänguga kogunud 17 punkti ja asub kaheksandal positsioonil. Seitsmendal kohal asuv Trans jääb kolme silma kaugusele, üheksandal tabelireal paiknevat Legionit edestatakse nelja punktiga.

Kuressaate treener Jan Važinski: "Peale koondisepausi meid ootab kodumäng Levadiaga. Kõva distsipliin ja mänguplaani säilitamine on meie eesmärk tuleval mängul. Kindlasti toetavad meid selles meie fännid, keda me tahame alati rõõmustada."

Levadia treener Vladimir Vassiljev: "Koondisepaus andis piisavalt aega eelseisvaks mänguks valmistumiseks, seda nii individuaalselt kui meeskonnana taktikaises plaanis. Teame hästi FC Kuressaare tugevaid külgi - nad annavad oma koduväljakul alati kõva lahingu ning seal pole kunagi lihtne mängida."