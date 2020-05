Eesti jalgpallikoondise esiväravavaht lõpetas ootamatult karjääri

"Olen tüdinud professionaalsest jalgpallist. Lisaks ei meeldi mulle klubi juhtkonna pakutavad tingimused," loetles Lepmets üles põhjuseid, miks ta karjääri lõpetas. "Eriolukorra ajal leidsin omale hea töö ning klubi ei nõustunud, et ma sporti ja muud tööd omavahel kombineerin. Ma pean mõtlema oma tuleviku peale ja ei saa midagi teha, kui mul ei ole võimalik kahte asja korraga teha," rääkis Lepmets venekeelsele ERR-ile.

Lepmets sai töökoha Tallinna munitsipaalpolitseis. "Ma jään ka Levadiasse, kuid mitte profijalgpalluri rollis," jätkas Lepmets. "Teisipäevases meistriliiga kohtumises Tallinna JK Legioni vastu olen varumees. Klubi juhtkond ütles, et uksed jäävad minu jaoks alati avatuks. Plaanin edasi mängida klubi teises meeskonnas."

Lepmets plaanis karjääriga lõpparve teha samuti juba mõned aastad tagasi, kui sattus 2012. aastal Rumeenia ööklubis kaklusesse, milles murdis pahkluu ning skandaaliga lõppenud sündmuse järel tuli eestlasel lahkuda Rumeenia klubist Concordia Chiajna. Levadiasse maandus ta 2016. aastal, kus sai kohe esiväravavahi rolli. Edasi jõudis ta Eesti koondisse, kus sai 2019. aastal samuti esiväravavahiks. "Enam ma ei muuda meelt. Vanus pole enam sama," ütles 33-aastane Lepmets. "Muidugi plaanisin ma algul mängida sel aastal rahvuskoondise eest, aga kahjuks pole koroonaviiruse pandeemia tõttu meil praegu ühtegi kohtumist. Ma arvan, et järgmisel aastal pole koondisel ka väravavahtidest puudust. Matvei Igonen on näiteks vanem ja enesekindlam. Arsenalis treenib Karl Jakob Hein. Lisaks on veel Marko Hein, kes läks Nõmme Kaljusse."

Lepmets lisas, et suure tõenäosusega ei ole tema lahkumine ka Levadiale suureks kaotuseks. "Meeskond on hästi komplekteeritud. Ma ei usu, et ukrainlasest poolkaitsja Juri Tkatšuki ja minu lahkumine jätaks augud. Ma usun, et Kotenko saab hästi hakkama," ütles Lepmets, kes kinnitas, et Levadia juhtkond üritas teda siiski veenda meeskonna juurde jääma. "Need veenmised väljendusid paraku ainult sõnades."

Eesti koondise ridades on Lepmets teinud 12 kohtumist. Debüütmängu tegi ta 2018. aastal ning esiväravavahiks tõusis aasta hiljem.