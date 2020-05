"See kõik algas laupäeval. Sergei [Lepmets] tuli ise meie juurde ja ütles meile uudise. Arutasime natuke olukorda ja tegime seda, mis kõik [on kirjas] ametlikus pressiinfos. Lõpetasime profilepingu ja põhjuseid kõik juba teavad. Natukene kurb, samal ajal läheb elu aga homme edasi ja peame valmistuma selleks, et mängida väga hästi Legioni vastu," kommenteeris Pareiko ERR-ile antud intervjuus.

Kas Lepmetsa otsus on lõplik? "Ausalt ei tea keegi, kuidas läheb edasi. Võib-olla mõne aja pärast tuleb tema käest natukene teistmoodi infot. Kuna aeg oli väga raske ja kõik saavad aru, mis olukord oli maailmas ja Eestis eriti, siis vältida seda ei saanud. Peame arvestama sellega, et võib-olla tuleb mingeid muudatusi."

Kuidas klubi lahendusse suhtub? "Otseselt on väga raske. See eriolukord oli kõigile esimest korda ja loodan, et läheb aina paremaks. Kahjuks ei suutnud me seda, et hoiaks neid moraalselt ja füüsiliselt lõpuni vormis. Meie jaoks halb uudis, aga peame proovima edasi minna."

"Tal (Lepmetsal - toim.) oleks vaja aru saada, kuidas ta tahab seda edasi teha. Tuleb välja, et see pole karjäär vaid hobi. Meie poolt Sergei Hohlov-Simson ütles, et hetkel on rahadega raske, aga et kõik taastub ja saab olema nii, nagu enne. Kui mängija on profimängija, ei saa ta olla mujal teises ametis. Meie idee on, et esindusmeeskond on profimeeskond. Proovisime teha kõik, et saada otsusest aru."

Lepmetsa saab asendama varuväravavaht Artur Kotenko. "Artur Kotenko on valmis. Tal on suur kogemus ja suur motivatsioon. Tal on väga professionaalne suhtumine."

Seda, kas Lepmets veel Levadia teisipäevases kohtumises JK Legioniga koosseisu kuulub, Pareiko öelda ei oska. Otsuse langetab tema sõnul peatreener.