Hokiklubi Panter treener eriolukorra mõjudest: kümme last peatas treeningud

Hokiklubi HC Panter erinevates gruppides käib treeningutel 170 last ja kõigi rõõmuks on juba üle nädala harjutatud taas üheskoos värskes õhus. Väike samm edasi olukorrast, kus tuli omapead kõike teha.

"Kahju on sellest, et lapsed pole jääle saanud. Lapsed igatsevad ka kõige rohkem üksteise seltskonda, treeninguid, võistlusmomenti - kõike seda," rääkis HC Panter treener Kaupo Kaljuste intervjuus ERR-ile.

Teine HC Panter treener Märt Eerme lisas: "Kaks kuud saime läbi interneti ja iseseisvalt teha asju. Nüüd tundub, et neil on väga hea meel üldse koos käia, üksteist näha. See on juba suur asi nende jaoks."

Eriolukord pani uude olukorda mitte ainult lapsed, aga samuti treenerid - oli vaja leidlikkust. Populaarseks muutusid erinevatel aladel treeningvideod ja Pantri hokiklubi pole erand.

"Vanemates gruppides toimusid treeningud läbi veebi kaks korda nädalas," jätkas Kaljuste. "Väiksematele tegime erinevad treeningvideod platvormile, kuhu need said üles laetud. Kutsusime sotsiaalmeedias ka lapsi ja lapsevanemaid tegema ja postitama videoid. Usun, et seegi mõjus osadele lastele motiveerivalt. Näevad, et keegi teeb ja püüavad järgi teha. Ka treenerid esitasid vahest mõned väljakutsed, et kas suudad samamoodi järgi teha."

Eerme jätkas: "Kui nüüd suures pildis vaadata, siis meil vedas. Hooaeg oli nii või naa lõppemas. Tuligi selline rahulikum periood peale. Videod saidki mõttega, et poisid saavad taastuda: rohkem pisemaid kerelihaseid, mõned hokispetsiifilised asjad. Tugevdada asju, mida ehk talvel ei jõudnud kõige rohkem teha."

Välitreeningutes on gruppide täituvus olnud hea. Kaljuste on tänulik nendele ligemale 90 protsendile vanematest, kes on jätkanud liikmemaksu tasumist. Linnatoetus on säilinud ja riigipoolsed abimeetmed võeti samuti tänuga vastu.

"Umbes kümme last on peatanud treeningud. Mõned on öelnud, et tulevad sügisel tagasi. Mõned võib-olla ei tule. Eks näeme seda ilmselt alles sügisel, kui palju on tegelik kadu," rääkis Kaljuste.

Eerme sõnul on noortele paras pika hooaja järel paar kuud jäält eemal olla, aga see aeg on nüüd läbi. Väike lootus on uuel nädalal taas jääle saada, ehkki teadmatust on palju.

"Kui on samasugused 2+2 nõudmised ka jääl, siis ühe jäätunni hind läheb nii kalliks, et lihtsalt ei ole võimalik kümne lapsega jääl käia. Siis me ilmselt veel jääle ei lähe," tunnistas Kaljuste.