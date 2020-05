Korraldusega on nüüdsest võistkondlike sportmängude meistriliigade meeskondadel lubatud treenida õues. Võistkondade suuruse arvestamisel lähtutakse spordiala rahvusvahelisest võistlusmäärustikust.

Seni olid 5. maist alates lubatud Eesti täiskasvanute koondise kandidaatide treeningud õues. Seletuskiri toob välja, et arvestades võistkondlike spordialade spetsiifikat ning rahvusvahelisel tasandil kokku lepitud võistlusmäärustikku, on mõistlik teha erisus ka võistkondlike sportmängude võistkondade treeningutele välitingimustes.

Näiteks jalgpallis on rahvusvaheliste reeglite järgi väljakul korraga 11 mängijat, neile lisanduvad võistkonna varumängijad, treenerid ja abipersonal. Selleks et meeskonnal oleks võimalik ühtse tervikuna vabas õhus treenida ning areneda, on vaja luua erisus võistkonnaaladele, kuna kehtiva valitsuse korralduse järgi on ühiselt treeniva rühma maksimaalseks liikmete arvuks määratud kümme.

Võistkondlike sportmängude aladeks on jalgpall, korvpall, käsipall, võrkpall, saalihoki, jäähoki, ragbi, kriket. Nendest väljas mängitakse enam kui kümneliikmeliste võistkondadega jalgpalli, ragbit ja kriketit. Lisaks täpsustatakse muudatusega, et selliste võistkondade treeningutel ei kohaldata 2+2 reeglit.

Eesti Jalgpalli Liit esitas pühapäeval valitsusele taotluse alustada Premium liiga mängudega alates 19. maist. Selles osas valitsus veel kokkuleppele ei jõudnud, suure tõenäosusega arutab valitsuse kriisikomisjon Premium liiga jätkumise lubamist teisipäeval.

Jalgpalliliit: lubatud on kontaktsed treeningud ja palli puutumine käe ja peaga

Premium liiga jaoks tähendab valitsuse otsus, et alates reedest ehk 8. maist algavad kontaktsed treeningud.

"Premium liigas on alanud treeningute teine etapp," kinnitas Eesti Jalgpalli Liidu (EJL) peasekretär Anne Rei. "See tähendab, et treeninggrupi suurus ei ole enam piiratud, lubatud on kontaktsed treeningud ja palli puutumine käe ja peaga. Samas on endiselt kindlad täiendavad nõuded, näiteks on treeningul osalemise eeldus negatiivne COVID-19 test, enne treeningut mõõdetakse kõigil kehatemperatuuri, siseruume ei kasutata, riietumine ja pesemine toimub kodus, treeningule saabutakse eraldi, vältida tuleb kätlemist, kallistamist jt otseseid kontakte, soovitav on, et treeninguks on igal mängijal oma inventar."

Rei rõhutas, et valitsuse otsus tähendab jalgpallurite jaoks vastutuse suurenemist. "Peame mõistma, et see otsus paneb mängijatele veel suurema vastutuse – käituda tuleb väga ettevaatlikult, järgida kõiki reegleid ja hoiduda kontaktidest väljaspool treeningut," märkis EJL-i peasekretär.

Naiste meistriliiga treeningute kohta töötab EJL esmaspäevaks välja plaani. Seni toimuvad naiste meistriliiga treeningud varem kehtinud reeglite põhjal.