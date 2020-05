Hooaja enneaegse lõpu tõttu esiliigasse kukkunud Prantsuse klubi alustas kohtuteed

Prantsusmaa kõrgliigale tõmmati koroonakriisi tõttu joon alla aprillis. Meistriks krooniti Pariisi Saint-Germain ning esiliigasse langesid Amiens ja Toulouse. Amiens asus liigatabelis 19. kohal, olles kõrgliigasse püsima jäänud Nimes'ist kümme kohtumist enne hooaja lõppu nelja punkti kaugusel.

Amiens'i president Bernard Joannin peab otsust klubi esiliigasse langetada ebaõiglaseks ja on lubanud selle vastu võidelda. "Otsus pole aus. See on otsekui karistus liiga korraldajate poolt ja see pole õiglane. Oleme sunnitud minema kohtusse, et see otsus tühistataks."

"Me ei vaidlusta otsust hooaeg lõpetada, see oleks kohatu. Küll aga vaidlustame langetatud otsuste tagajärjed," lisas klubi advokaat Cristophe Bertrand.

Amiens'i ja Toulouse'i asemele tõuseks praeguse seisuga esiliigast Lorient ja Lens.