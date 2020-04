Maijooksu osalejad panustavad 3D mammograafi ostmisesse

Esmakordselt 23.-31. maini toimuval Tallink Maijooksu virtuaaljooksul saab osaleda enda poolt välja valitud seitsme kilomeetri pikkusel rajal kas joostes, käies või kepikõndi tehes. Eesmärk on korraldada läbi aegade Eesti suurim virtuaalne liikumissündmus. Väljakutset minnakse püüdma traditsioonikohaselt üksnes naiste kaasabil.

Maijooksu virtuaaljooksust osavõtjad panustavad ka heategevusse. Osalustasudega toetatakse sel aastal Eesti Vähiliidu mammograafiabussi jaoks uue ja kaasaegse 3D mammograafi ostu, millega saavad kõik osalejad omalt poolt kaasa aidata rinnavähi ennetamisele ja varajasele avastamisele Eestis.

"Eesti Vähiliidu mammograafiabussis on kümne aasta jooksul uuritud üle 70 000 naise. Rinnavähk on avastatud 298-l. Nendest 85%-l naistest on haigus olnud varases staadiumis, kus rinnavähk on väljaravitav. Uus 3D mammograaf aitab tuvastada varajast rinnavähki igas eas naistel. Oleme tänulikud igaühele, kes aitavad meil päästa naiste elusid," ütles Vähiliidu juhatuse esimees Maie Egipt.

Virtuaaljooksule saab registreerida internetilehel www.jooks.ee.

3D mammograafi kampaania ja toetusvõimaluste kohta leiab rohkem infot siit.

Kampaania toetuseks saab annetusi teha ka telefoni teel Vähiliidu annetustelefonidel:

900 1004 – 5€

900 1040 – 10€