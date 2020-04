Orienteerujate jaoks on üles pandud 20 püsirada

Suured rahvaspordiüritused on praegu pausile pandud, kuid metsa all võib sportlikku tegevust siiski leida. Ja nii mõnelgi ettevõtmisel ei ole nutiseade mitte segajaks, vaid abivahendiks.

Suurte hulkadega orienteerumisüritusi Eestis praegu ei toimu, aga iseseisvaks tegutsemiseks on võimalused olemas. Linnaorienteerumise sarja poolt on üles pandud umbes 20 ajutist püsirada, kaardi saab printida internetist või saadakse esimese punkti juures olevast kastikesest.

Eesti orienteerumisliidu liikumisharrastuse projektijuht Mait Tõnissoni sõnul on klubid võtnud kiiresti initsiatiivi enda kätte ja on pannud püsti ajutise püsiraja. "Punktid on metsas ja klubide kodulehtedelt saad ise kaardi alla laadida, välja trükkida ja minna-käia, see punkt üles leida ja saad niimoodi oma orienteerumise ja liikumise janu rahuldada. Võid ka oma tulemuse üles laadida ja ise siis võtad oma kellaga aega," rääkis Tõnisson.On ka täiesti ilma paberkaardita võimalusi, näiteks 360 kraadi püsirada, kus kaart on mobiiliäpis ja punktid virtuaalsed. Tallinna lähistel on selliseid radu seitse.

Projektijuht Paavo Nael selgitas, et tahvlit või oma nutitelefoni kasutatakse orienteerumiskaardiks. "Rajal on virtuaalsed GPS-ga märgitud kontrollpunktid, kuhu jõudes avaneb nii-öelda pop-up aken, klikitakse OK ja ongi valmis minekuks järgmisesse punkti,2 ütles ta.

Lisaks on Eestis praegu ka 57 MOBO sarja püsirada, kus kaart on nutiseadmes, reaalsed punktid metsas olemas ja nende läbimise saab fikseerida QR-koodiga.