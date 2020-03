PSG liigamäng ja Pariisi maraton lükati koroonaviiruse tõttu edasi

Strasbourg'i ja PSG kohtumine on esimene, mis riigis viirusepuhangu tõttu ära jäetud. Reedel teatasid Prantsusmaa pealinna enam kui 60 000 jooksjat oodanud Pariisi maratoni korraldajad, et 5. aprillil toimuma pidanud suurvõistlus on edasi lükatud 18. oktoobrile.

Küll algab pühapäeval kuulus Pariisi-Nice'i mitmepäevasõit, teiste võistluste ärajäämise tõttu on viimasel hetkel oma osalemisest teada andnud nii Peter Sagan, Elia Viviani kui Wout van Aert.

Reedeõhtuse seisuga oli Prantsusmaal 613 koroonaviirusesse nakatunut.