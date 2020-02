VIDEO | Bostoni publik andis suurele hokimehele au

Jäähokiliiga NHL klubi Boston Bruins austas eile meeskonna kogenud kaptenit Zdeno Charat, kel on täitunud sel hooajal maailma tugevaimas liigas 1500 ja Bruinsi särgis tuhat mängu. Seejuures Bostonis need kõik ka kaptenina.

42-aastane slovakk sai meeskonnakaaslastelt kingiks kella ja reisi ükskõik millisesse sihtpunkti maailmas ning klubilt kuldse hokikepi ja maali.

"Minu sees on palju emotsioone," lausus 2011. aastal klubiga ka Stanley karika võitnud Chara. "Kõik on teinud imelist tööd. Ma olen äärmiselt õnnelik, et minu pere on siin, sest nemad - eriti mu abikaasa - on minu karjääri jooksul teinud palju ohverdusi."

Varem on 1500 mänguni jõudnud NHL-is vaid 21 hokimängijat. Bruinsi särgis on vähemalt tuhat kohtumist pidanud kuus meest.

Austusavaldustele järgnenud kohtumises alistas liiga liidermeeskond Bruins külla sõitnud Arizona Coyotesi 4:2 (0:0, 3:1, 1:1). Chara valiti mängu kolme parema hokimehe hulka.