Eesti kindlustas noorteolümpial esimese medali

Kui Marek Potšinoki meeskond "Roheline" kindlustas pääsu poolfinaali juba pühapäeval, siis Erik Potšinoki meeskond "Pruun" vajas kahest viimasest mängust võitu. See ka õnnestus – Konrad Kudeviita meeskond "Sinine" alistati 14:2, alagrupiturniiri viimases kohtumises võideti tiimi "Kollane" 8:6.

"Olime viimases mängus väga närvilised, aga treener ütles meile, et on vaja mängida ning mitte rabistada," rääkis täna neli väravat visanud Erik Potšinok.

Poolfinaalid peetakse juba homme ning kaksikvennad vastamisi seal ei lähe – kell 13 tuleb jääle Marek Potšinoki meeskond ning kell 14.30 Erik Potšinoki meeskond. "Mul on hea meel, et me ei lähe Marekuga poolfinaalis kokku! Tahan tema vastu finaalis mängida, siis näeme, kes on parem!" sõnas Erik.

Finaal ja pronksikohtumine peetakse kolmapäeval.

3 vs 3 jäähoki alagrupiturniiri lõppseis: 1. Roheline (M. Potšinok) 17 punkti, 2. Pruun (E. Potšinok) 14 punkti, 3. Punane 13 punkti, 4. Must 12 punkti … 8. Sinine (Kudeviita) 0 punkti

Neidude iluuisutamise üksiksõidus sai Eva-Lotta Kiibus 138,70 punktiga 14. koha, vabakava eest teenis ta 92,07 punkti. "Mul ei õnnestunud ennast näidata ennast nii tugevast küljest, kui oleks tahtnud. Füüsiliselt olen kindlasti praegu väga heas vormis, aga vaim ei pidanud vastu," sõnas Kiibus. "Publik oli suurepärane ja toetas mind, see on väga armas ja seda läheb alati vaja!"

Kuldmedali võitis ka lühikava järel juhtinud Lõuna-Korea iluuisutaja Young You, kes kogus 214,00 punkti. "Tema kava on hästi nauditav ja tema hüpped on justkui õpiku järgi täpselt paigas," kiitis Kiibus.

Eesti kurlingu segavõistkond näitas täna hambaid Venemaale, kuid lõpuks tuli vastu võtta 4:8 kaotus. "Kindlasti oli see seni parim mäng, sest Venemaa on alagrupi üks favoriite. Oleme kogemuse võrra jälle targemad," rääkis treener ja tippmängija Harri Lill. Homme minnakse vastamisi olümpiavõitja Kanadaga. Kell 11 algavat kohtumist näeb ka otseülekandes.

Mäesuusatamise suurslaalomis oli Hans Markus Danilas esimese sõidu järel 47. kohal, teise sõidu järel tõusis ta 40. kohale. Homme on Danilas stardis slaalomis, mille otseülekannet saab samuti vaadata EOK kodulehekülje vahendusel.

Eesti koondise ajakava 14. jaanuaril (võistlusajad Eesti aja järgi)

· 11.00 kurlingu segavõistkonna alagrupimäng: Eesti – Kanada (NB! Otseülekanne EOK kodulehel)

· 11.30 laskesuusatamise meeste sprint (Markus Rene Epner, Andreas Koppa, Tuudor Palm)

· 12.00 mäesuusatamise slaalom (Hans Markus Danilas, NB! Otseülekanne EOK kodulehel)

· 13.00 3 vs 3 jäähoki poolfinaal: "Roheline" (M. Potšinok) vs. "Must"

· 14.30 3 vs 3 jäähoki poolfinaal: "Pruun" (E. Potšinok) vs. "Punane"

· 14.30 laskesuusatamise naiste sprint (Demi Heinsoo, Lisbeth Liiv, Miia Heleene Utsal)

Talvised noorte olümpiamängud peetakse Lausanne'is 9.-22. jaanuaril. Iga nelja aasta tagant toimuvast suurvõistlusest võtavad osa 15-18-aastased sportlased. Eesti koondis on 25-liikmeline. Kokku on stardis 1880 sportlast üle maailma – 940 neidu ja 940 noormeest. Ülekandeid näeb EOK kodulehel www.eok.ee.