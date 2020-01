Kaaberma: kaks võistlust on jäänud, võitlema peab lõpuni

"Kaks võistlust on jäänud. Ega siin midagi kindlat ei ole, ütleme ausalt. Võitlema peab lõpuni," kommenteeris naiskonna juhendaja Kaido Kaaberma intervjuus ERR-ile.

"Taganttulijad on nii Ukraina, Prantsusmaa, võime ka Saksamaa ja teised ka juurde öelda, kes seda kohta püüavad. Ega midagi lihtsat ei ole, aga võitleme-võitleme edasi."

Kuubal oldi avaringis vabad, alistati seejärel Ungari 39:34, USA 45:30 ja poolfinaalis Ukriana 45:33. Finaalis jäädi alla Itaaliale 30:33. Kaaberma sõnul tuleb sarnaseid etteasteid teha edaspidigi.

"Me ei saa lootma jääda vastaste ebaõnnele, peame ise hästi vehklema ja tulemused ära tegema, et saada punktid kokku," toonitas ta.

Enne Havannat polnud Eesti naiskond aga MK-etapil tükil ajal esikolmikusse pääsenud. "Poodiumile ei ole me jõudnud, aga oleme kogu aeg stabiilselt olnud kaheksa hulgas. Kaheksa hulgast polegi välja kukkunud. See on ka tegelikult päris hea saavutus," kaitses Kaaberma hoolealuseid.

"Et poodiumile jõuda, on vaja ka õnne ja muid asju. Aga seda võib küll öelda, et meie tüdrukud on stabiilsed ja selle vundamendi pealt tulevad ka medalid. Meil ei ole nii palju kõikumisi olnud. Ega viiendad-kuuendad kohad pole ka kehvad vaadates seda konkurentsi, mis on."

"Vahel sellest medalist jääbki väikene asi puudu. Seekord õnnestus medal saada," jätkas peatreener. "Üritame järgmine kord uuesti, et kindlustada olümpiakoht. Üks asi on olümpiale saada ja teine asi seal hästi vehelda."

Järgmine MK-etapp toimub 7.-9. veebruaril Barcelonas. Enne seda laagerdatakse kodus. "Arvatavasti tulevad rootslased ka meile laagrisse ja aitavad ette valmistuda. Aga märtsis on ka kindlasti plaan minna kuhugi välislaagrisse," ütles Kaaberma.