Pekka Rinnest sai kaheksas NHL-is värava visanud väravavaht

Rinne skooris 21,4 sekundit enne normaalaja lõpusireeni, visates litri tühja väravasse. Viimati tegi väravavaht NHL-is skoori 2013. aastal, kui sellega sai hakkama Mike Smith. Rinne on üldse 12. väravavaht, kes on NHL-is värava enda nimele saanud ning kaheksas, kes on värava ise visanud.

15 sekundit enne Rinnet saatis litri tühja väravasse ka Nick Bonino, veel skoorisid Predatorsi eest Viktor Arvidsson, Colin Blackwell ja Matt Duchene.

Blackhawksi väravad viskasid Dominik Kubalik ja Alex DeBrincat.

Tulemused:

Boston – Winnipeg 5:4

Florida – Vancouver 5:2

Montreal – Edmonton 2:4

NY Rangers – New Jersey 3:6

Tampa Bay – Arizona 4:0

St. Louis – Buffalo 5:1

Chicago – Nashville 2:5

Calgary – Minnesota 2:1

Anaheim – Dallas 0:3

Las Vegas – Los Angeles 2:1

San Jose – Columbus 3:1