NHL: Jevgeni Malkin viskas karjääri 400. värava

Flames asus küll kodupubliku ees esimesel kolmandikul Johnny Gaudreau väravast mängu juhtima, kuid teisel perioodil viisid John Marino ja Bryan Rust külalised 2:1 ette ja viimasel kolmandikul saatsid nii Malkin kui Kris Letang litri tühja väravasse.

Malkini jaoks oli see märgiline värav, nimelt on ta nüüd NHL-is visanud 400 väravat. Ta on kaheksas tegevmängija, kes selle tähiseni jõudnud, Pittsburghi mängijatest on ta aga neljas, kes vähemalt 400 väravat visanud, varem on sellega hakkama saanud Mario Lemieux, Sidney Crosby ja Jaromir Jagr.

Tulemused:

Boston – Los Angeles 3:4 la.

NY Islanders – Nashville 3:8

Philadelphia – Anaheim 4:1

Tampa Bay – Ottawa 4:3 la.

Toronto – Buffalo 5:3

Detroit – Columbus 3:5

Winnipeg – Carolina 3:6

Calgary – Pittsburgh 1:4

Vancouver – Montreal 1:3

Las Vegas – Minnesota 3:2

San Jose – Arizona 2:3