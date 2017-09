Naiste saalihokikoondise kapten MM-ist: tahaks kaheksa hulka trügida

kaia kanepi edu us openil

Eesti saalihokinaiskond on murdnud end maailma 16 parema hulka ja detsembri alguses Slovakkias toimuval MM-il unistatakse pääsust poolfinaali "Maailmas nelja hulka tulla - peame väga suure hüppe oma varju tegema. Aga kindel eesmärk on alagrupist edasi jõuda ja siis kaheksa hulka tahaks ikka trügida."

"Mängisime mais kolm mängu, üks Rootsi klubi käis meil Tallinnas külas. Juunis ja juulis toimusid Eestis laagrid. Augustis käisime Rootsis vastuvisiidil, mängisime kolm mängu kolme erineva vastasega ja võitsime kõik. Oli näha, et suvel on tööd tehtud."

"Läti liigas on koos meiega seitse naiskonda. Tase on väga tugev. Meie paneme oma koondise kokku ja suudame seal mängida: vahel võidame, vahel kaotame. Me võta endale eesmärgiks mingit kohta saavutada," lausus koondise kapten Merli Kaljuve ETV-le.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel