TÄNA OTSE | Premium liigas kohtuvad heas hoos Paide ja Levadia

24 mänguga 59 punkti kogunud Levadia on kindlaks tabeliliidriks, kaks mängu enam pidanud Flora jääb 11 punkti kaugusele. Paide on samuti pidanud 24 kohtumist ning on 42 punktiga neljas: pühapäeval võib meeskond võidu korral Nõmme Kaljust mööda kolmandaks kerkida.

Eelmises voorus Flora alistanud Paide on viimasest neljast mängust võitnud kolm ja viigistanud ühe, Levadia on aga võitnud neli kohtumist järjest, sealjuures eelmisel nädalal Nõmme Kaljut. Sel hooajal on omavahel kohtutud kaks korda, märtsis jäi mäng 2:2 viiki ja mais alistas Levadia Paide 3:1.

"Kõik, kes on protsessi kaasatud, on mänguks valmis nii füüsiliselt kui ka vaimselt. Meil on hea seeria käsil ning eelmise nädala võimas tagasitulek Kaljuga vastu andis meile edasiseks veelgi enesekindlust," kommenteeris Levadia peatreener Vjatšeslav Zahovaiko enne mängu.