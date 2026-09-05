Trans sai Kuressaares järjekordse kaotuse

Koduse jalgpalli Premium liiga punane latern Narva Trans ei suutnud lähemate konkurentidega vahet vähendada ning pidi Kuressaares 1:3 kaotusega leppima.

Saarlased läksid Kuressaare linnastaadionil juhtima 41. minutil, mil Taavi Jürisoo vasakust äärest madala karistuslöögi Transi väravasse paigutas. Kolm minutit hiljem sai jala valgeks ka Sander Sinilaid, kes viis nurgalöögist Kuressaare juhtima 2:0.

Külalised jõudsid 64. minutil lähemale, kui Stanislav Agaptšev peaga palli saarlaste väravasse suunas. Trans aga viigiväravani ei jõudnudki ning 89. minutil pani Jevgeni Demidov Kuressaare võidule punkti, kui ta kiirelt tekkinud üks-ühele olukorra realiseeris ning Kuressaarele 3:1 võidu vormistas.

Transi olukord läheb iga vooruga aina keerulisemaks, 26 mänguga on Narva klubi kogunud 17 punkti. Lähim konkurent on kaheksa punkti kaugusel olev FC Nõmme United (25 p), Kuressaare on tänavu kogunud 28 punkti ja jätkab kaheksandal tabelireal.

Laupäeva õhtul peetakse Premium liigas veel kaks kohtumist, kell 17 võõrustab Pärnu Vaprus Nõmme Unitedit, kell 19 võõrustab FC Flora Nõmme Kaljut.