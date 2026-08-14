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TÄNA OTSE | Nõmme United võõrustab punkti kaugusel olevat Tartu Tammekat

Premium liiga
Premium liiga

A. Le Coq Premium liiga 23. voorus lähevad Männiku staadionil vastamisi FC Nõmme United ja Tartu JK Tammeka. Otseülekanne ERR-i spordiportaalis ja ETV2-s algab kell 18.55. Kohtumist kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Märten Pajunurm.

Tabelis lahutab meeskondi enne reedest kohtumist vaid üks punkt. Tammeka on 19 mänguga kogunud 26 punkti ja hoiab kuuendat kohta, Nõmme United on 22 mänguga 25 punktiga seitsmes.

Tänavu on meeskonnad omavahel juba kaks korda kohtunud ning mõlemal korral jäi peale Tammeka. Märtsis võitis Tammeka Sportland Arenal 3:2 ja mais koduväljakul 3:1.

Nõmme Unitedi treener Sander Valdre sõnas enne kohtumist, et meeskond on vastase mängu põhjalikult analüüsinud.

"Oleme teinud vastastest põhjaliku analüüsi ning soovime jätkata atraktiivse jalgpalli mängimist!" ütles Valdre.

Tammeka peatreener Karel Voolaid ootab Männikul taas avatud mängu.

"Mängud Unitediga on see hooaeg olnud lahtised ja pakkunud palju väravaid. Mõlemal võistkonnal on oma kindel stiil ja soov mängu domineerida," rääkis Voolaid.

"Kui oleme maksimaalselt fokusseeritud ja mängime kõrge kvaliteediga igas mängu momendis, siis tuleb ka positiivne tulemus. Meie fännid ja toetajad on meile väga tähtsad ja soovime neile taaskord hea mängu ja tulemusega rõõmu pakkuda," lisas Tammeka peatreener.

Kohtumine Männiku staadionil algab kell 19.00. Otseülekanne ERR-i spordiportaalis, kommentaatoriteks Tarmo Tiisler ja Märten Pajunurm.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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