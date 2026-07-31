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VAATA OTSE | Nõmme United võõrustab tabeli punast laternat Narva Transi

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Jalgpalli Premium liiga 21. voorus kohtuvad Männiku staadionil FC Nõmme United ja JK Narva Trans. Otseülekanne ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis algab kell 18.55. Mängu kommenteerivad Risto Unt ja Marko Pärnpuu.

Enne mängu:

Mõlema meeskonna jaoks on tegemist olulise mänguga, sest kaalul on väärtuslikud punktid võitluses liigatabeli alumises pooles. Nõmme United soovib koduväljakul oma positsiooni kindlustada, Narva Trans aga vähendada vahet otseste konkurentidega.

Nõmme Unitedi peatreener rõhutas kohtumise tähtsust ning loodab kodupubliku toetusele. "Väga oluline kohtumine, kus mõlemad võistkonnad lähevad kolme punkti jahile. Loodame koduseintelt toetust saada ja punktid Männikule jätta!"

Narva Transi juhendaja David Campana sõnul on meeskond kohtumiseks hästi valmistunud.

"Ees ootab tähtis mäng Nõmme Unitedi vastu. Meil on suurepärane võimalus vähendada vahet ja astuda samm lähemale oma eesmärgile. Olen väga rahul sellega, kuidas nädal möödus – tegime head tööd, mõistame selgelt mängu loogikat ning teame, milliseid vabu alasid peame ära kasutama. Oleme selleks väljakutseks valmis."

Narva väravavaht Daniil Pareiko lisas, et meeskond on täielikult keskendunud. "Ees ootab tähtis mäng Nõmme Unitedi vastu. Oleme täielikult keskendunud ja valmis võitlema."

Kohtumine algab Männiku staadionil kell 19.00.

Toimetaja: ERR Sport

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