VAATA OTSE | Kas nukra seeria lõpetab Harju Laagri või Trans?

Jalgpalli Eesti meistrivõistluste ehk Premium liiga 19. voorus võõrustab Harju JK Laagri Narva Transi. Otseülekanne Laagri kunstmurustaadionil peetavast kohtumisest algab ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis kell 18.55, kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Markus Jürgenson.

Narva Transil on rasked ajad. Mänguplatsil ei tule tulemusi, hiljuti vallandati peatreener. Punkte on aga hädasti vaja, et kindlustada koht Premium liigas ka järgmiseks hooajaks. Viimati oli Trans Premium liigas võidukas 20. mail, kui kodus alistati 1:0 Paide Linnameeskond. Seejärel on aga saadud neli kaotust ja üks viik ning liigatabelis ollakse kümne punktiga viimasel kohal.

Harju JK Laagri tahab samuti oma kohta kindlustada. Neil on 18 mängust kuus võitu ja 19 punktiga ollakse kaheksandad. Viimase võidu said nad 30. mail, kui 3:0 alistati kodus just Trans, seejärel on aga saadud neli kaotust järjest.

Mängueelsed kommentaarid:

Harju Laagri treener Sten-Marten Vahi: "Üheksateistkümnenda vooruga saab hooaja selgroog murtud ja tahame murda ka Narva. Meie eesmärk on kindlus puutumatuna hoidma ja ise teravalt nõelata. Narval küll uus treener ja uued plaanid, aga meie töö taustal on olnud põhjalik, et teada mis mäng meid ees ootab. Laagri Arena ootab teid, Narva!"

Harju Laagri mängija Kaspar Rõõmussaar: "Tiim on motiveeritud ja näljane kolme punkti järele. Anname endast kõik, et punktid koju jätta ja vaatajatele meeldejääva elamuse anda."

Narva Transi peatreener David Campana: "Eelseisvaks kohtumiseks Harjuga valmistume selge arusaamaga sellest, mida see mäng meilt nõuab. Igal treeningul on oma eesmärk ning me mõistame, miks me just nii töötame. Meeskond läheb mängule vastu selge identiteedi ja ühise arusaamaga põhimõtetest, mis kujundavad meie mängustiili. Oleme valmis kandma selle töö väljakule ka kohtumises Harjuga."

Narva Transi mängija Jegor Žuravljov: "Meid ootab ees raske mäng ning mõistame hästi, kui tähtis see on. Meeskond on hästi valmistunud ja igaüks on valmis andma endast maksimumi. Väljakul võitleme iga palli ja iga olukorra nimel ning teeme kõik võimaliku, et saavutada positiivne tulemus."