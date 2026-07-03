Nõmme Kalju tugevnes Portugali ründajaga

188 cm pikk ja klubi noorteakadeemiast võrsunud Dias on peamiselt mänginud Braga kuni 23-aastaste ja B-koosseisu rivistuses. "Portugallane on mitmekülgne ääremängija, kelle tugevusteks on kiirus, plahvatuslikkus, füüsiline võimekus ning julgus üks-ühele olukordades vastaseid ette võtta," iseloomustas Kalju klubi koduleheküljel.

"Kuigi tema loomulik positsioon on vasakul äärel, suudab ta võrdselt tegutseda ka paremal äärel ning pakkuda meeskonnale erinevaid ründelahendusi."

Dias ütles Kalju teate vahendusel, et Eesti klubi on järgmiseks sammuks õige koht. "Mul on väga hea meel liituda Nõmme Kaljuga. Olen klubi tegemistega tutvunud ning mulle avaldas muljet selge sportlik visioon ja soov arendada noori mängijaid," lausus ta. "Tunnen, et see on minu jaoks õige keskkond, kus teha järgmine samm oma karjääris."

"Soovin võimalikult kiiresti meeskonda sulanduda, aidata Kaljul saavutada oma eesmärke ning näidata väljakul oma parimaid omadusi. Ootan väga kohtumist meie toetajatega ning usun, et ees ootab edukas hooaeg."

Kalju peatreener lisas, et Diasel on omadused, mida tänapäeva jalgpallis ääremängijat oodatakse. Ta usub, et portugallane lisab meeskonna ründemängule kvaliteeti ja mitmekülgsust.

"Idalecio on mängija, kelle profiili me otsisime. Tal on väga hea kiirus, füüsilised eeldused ning julgus võtta vastaseid üks-ühele ette," kiitis Andrejev. "Lisaks on ta saanud väga kvaliteetse jalgpallilise ettevalmistuse SC Braga süsteemis, mis räägib juba iseenesest palju."

"Ta on veel noor ning usume, et tal on väga suur arenguruum. Meie ülesanne on aidata tal oma potentsiaal maksimaalselt realiseerida ning luua talle keskkond, kus ta saab teha järgmise sammu oma karjääris."