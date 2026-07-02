VAATA OTSE | Premium liigas võõrustab Kuressaare Florat

Kuressaare väravavahtide treener Magnus Karofeld ootab koduväljakul tasavägist lahingut.

"Tuleb kõva lahing, kus iga detail mängib rolli! Ootame omasid väljakule kaasa elama!" sõnas Karofeld.

Kodumeeskonna mängija Markus Johannes Leivategija rõhutas, et Flora vastu tuleb eelkõige kaitses kannatlik olla.

"Flora vastu midagi lihtsat ei tule. Peame kindlasti kaitses kannatama ning kasutama oma võimalused, mis tekivad," ütles Leivategija.

Flora väravavahtide treener Aiko Orgla viitas omakorda eelmise vooru õnnestunud esitusele ning hoiatas, et Saaremaal ei tohi vastast alahinnata.

"Lõpuks suutsime Levadia vastu läbi seina pugeda ja neidki lihtsurelikena tundma panna. Nüüd on aga väga oluline, et me pea ees Saaremaal vastu Posti ei jookseks," sõnas Orgla.

Enne kohtumist on Flora Premium liiga tabelis 33 punktiga teine, Kuressaare 17 punktiga üheksas. Flora võib võidu korral vähendada vahet liider FCI Levadiaga, Kuressaare soovib aga suurendada edumaad tabeli viimase meeskonna Narva Transi ees.