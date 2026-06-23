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Norra hokisangar liitub KHL-i klubiga

Jäähoki
Henrik Haukeland
Henrik Haukeland Autor/allikas: SCANPIX / Alamy
Jäähoki

Norra jäähokikoondise täht Henrik Haukeland tegi poolehoidjate jaoks ootamatu sammu ja liitub KHL-i klubiga Tšeljabinski Traktor ehk hakkab mängima Venemaal.

31-aastane väravavaht esindas seni Saksamaa klubi Straubing Tigersi värve. Ta otsustas aga lepingu enneaegselt katkestada ja liituda Venemaa klubiga.

"Olen otsustanud võtta vastu uue sportliku väljakutse ja lahkuda Straubingist. See ei olnud minu jaoks lihtne otsus, aga usun, et see on õige," ütles ta endise klubi kodulehekülje vahendusel.

Otsus pälvis mängija kodumaal arusaadavalt omajagu hukkamõistu. Samuti tuleb tal nüüd vastavalt reeglitele loobuda Norra koondise esindamisest. Seda kinnitas ka Norra hokiliidu peasekretär Petter Salsten ja lisas, et on olnud mängijaga suhtluses.

Norra jäähokikoondis jõudis mais Šveitsis toimunud maailmameistrivõistlustel ajaloolise pronksmedalini. Suurepäraseid tõrjeid näidanud Haukeland valiti ka turniiri kõige paremaks väravavahiks.

Varasemalt oli Haukeland esindanud erinevaid klubisd ka ka Rootsis ja Soomes.

Toimetaja: Siim Boikov

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