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Eesti hokikohtunik osales esmakordselt USA programmis

Jäähoki
Nikolai Suhhov
Nikolai Suhhov Autor/allikas: Erakogu
Jäähoki

Eesti jäähokikohtunik Nikolai Suhhov osales 8.–13. juunil Colorado Springsis toimunud USA Hockey Western Futures Officiating Development Camp 2026 programmis, kuhu kutsuti kokku perspektiivikad noored kohtunikud nii Ameerika Ühendriikidest kui ka välisriikidest.

Laagrisse valiti kokku 20 kohtunikku, kellest 16 esindasid USA Hockey organisatsiooni. Rahvusvaheliste osalejate jaoks oli ette nähtud vaid neli kohta ning Suhhov oli üks neljast kohtunikust, kes kutsuti osalema rahvusvahelise jäähokiliidu (IIHF) liikmesriikidest, vahendab Icehockey.ee.

Ameerika Ühendriikide jäähokiliidu (USA Hockey) ja IIHF-i koostöös korraldatud arengulaagri eesmärk oli toetada noorte ja perspektiivikate kohtunike arengut rahvusvahelisel tasemel. Programmi raames toimusid teoreetilised loengud, jäätreeningud, mängude teenindamine ning individuaalne tagasiside USA Hockey kogenud instruktoritelt.

"Osalemine mainekas arenguprogrammis annab Suhhovile väärtusliku rahvusvahelise kogemuse ning kinnitab Eesti jäähokikohtunike järjest kasvavat nähtavust rahvusvahelisel areenil," kirjutas Eesti jäähokiliidu kodulehekülg.

Suhhov tegi ühtlasi ajalugu, olles esimene Eesti kohtunik, kes on saanud võimaluse programmis osaleda.

Toimetaja: Siim Boikov

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