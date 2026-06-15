FOTOD | EOK esitles olümpiaraamatut "Milano Cortina 2026"

Eesti Olümpiakomitee (EOK) esitles olümpiaraamatut "Milano Cortina 2026", mis võtab kokku tänavused taliolümpiamängud ja Eesti sportlaste esinemised.

Raamatu peatoimetaja Ott Järvela sõnul eristab tänavust väljaannet varasematest see, et Eesti koondises oli rohkem sportlasi, kelle lood väärisid põhjalikumat käsitlemist.

Järvela tõi näiteks iluuisutaja Niina Petrõkina, kelle kohta räägib raamat nii olümpia esinemisest kui ka tema palju tähelepanu pälvinud vabakavast. Peatoimetaja lemmiklugu on aga Ukraina skeletonisõitjast Vladõslav Heraskevõtš, keda ei lubatud olümpial starti tema kiivri tõttu.

Eestikeelsete olümpiaraamatute traditsioon ulatub 90 aasta taha. Sarnaselt eelmisele väljaandele on ka tänavuse raamatu kaanel Eesti olümpiakoondise edukaim mees- ja naissportlane.