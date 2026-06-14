TÄNA OTSE | Premium liigas lähevad vastamisi Nõmme Kalju ja Paide

Koondisepausi järel mängule vastu mineva Kalju peatreener Nikita Andreev rõhutas, et meeskond on saanud hästi taastuda ja valmistuda. "Paide on kvaliteetne vastane, kuid meie fookus on eelkõige enda tegemistel. Läheme väljakule eesmärgiga võtta kolm punkti," sõnas ta.

Paide peatreener Tarmo Kink usub, et edu võti peitub suhtumises. "Peame nautima jalgpalli mängimist, aga olema valmis tööd tegema. Meil peab olema usk, julgus ja meeskondlikkus. Kui need kolm asja on olemas, siis on kõik võimalik," ütles Kink.

Kalju kaitsja Danyl Mashchenko sõnul on meeskonnas pärast koondisepausi hea energia, Paide mängija Victor Hugo dos Santos de Sa märkis aga, et meeskond soovib senistele tulemustele reageerida ja tabeliseisu parandada.

Kalju alustab Premium liiga vooru teisel kohal, olles 14 mänguga kogunud 28 punkti. Paide paikneb 21 punktiga neljandal kohal ning jahib Hiiul võitu, mis aitaks neil läheneda esikolmikule.