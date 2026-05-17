FC Flora lõpetas peasponsoriga lepingu

Tallinna FC Flora mängusärgil pole enam sponsori zondacrypto logo
Laupäevases Premium liiga kohtumises Narvas polnud Tallinna Flora mängijate särkide rinnaesistel enam peasponsori logosid. Klubi tegevjuht Sergei Hohlov-Simson kinnitas, et Flora lõpetas Zondacryptoga koostöö.

"Lõpetasime koostöö ära, kuna teise osapoole lepingutingimused jäid täitmata ja meie suhtlus on jäänud ühepoolseks. Ilmselt on sellel firmal suured probleemid. Poola uudiseid vaadates väga suured," rääkis Hohlov-Simson portaalile Soccernet.ee. "Eelmise nädala jooksul sai meile selgeks, et siit ei ole mõtet edasi minna."

Aprillis kirjutas The Insider, et Flora sponsoriks olnud zondacrypto suhtes algatati uurimine, ettevõtet kahtlustati pettuses ja rahapesus. Poola peaminister Donald Tusk ütles, et ettevõtte struktuuri kuuluvad fondid, mis on seotud Vene luureteenistuse ja organiseeritud kuritegevusega.

"Vene raha kasutamise kohta on käinud ringi hästi palju kuulujutte, aga me selle kohta otsest konkreetset kinnitust ei saanud. Meie lõpetasime koostöö puhtalt teise osapoole täitmata tingimuste pärast," ütles Hohlov-Simson portaalile.

