Publikuhuvi saalijalgpalli vastu kasvas kõigis tippliigades

Eesti Jalgpalli Liidu tippliigade tegevjuhi Teet Allas sõnul näitab publikunumbrite kasv, et huvi saalijalgpalli vastu suureneb järjepidevalt üle Eesti. "Heameelt valmistab see, et kasv toimus kõigis tippliigades ning üha enam inimesi leiab tee saali nii meeste kui naiste mängudele. See on kinnitus klubide järjepidevale tööle nii sportlikul kui ka korralduslikul tasandil. Eriti rõõmustav on näha Ida-Virumaa klubide tugevat kogukonnatunnetust ning naiste liiga märkimisväärset arengut," ütles Allas jalgpall.ee vahendusel.

Publikuhuvi kasvas kõigis tippliigades – saalijalgpalli meistriliigas, naiste meistriliigas ja esiliigas. Suurima hüppe tegi naiste meistriliiga, kus põhihooaja külastatavus kasvas aastaga 50 protsenti – kui mullu jälgis mänge tribüünilt 573 inimest, siis tänavu oli see number 858. Viie naiskonna konkurentsis meelitas enim pealtvaatajaid saali Kohila Püsivus, kelle kodumänge külastas kokku 266 inimest. Põhihooajale järgnenud finaalturniiri poolfinaal- ja finaalmänge käis vaatamas veel 428 pealtvaatajat.

Esiliigas kasvas külastatavus mullusega võrreldes 38 protsenti, kerkides 2920 pealtvaatajalt 4035-ni. Kõige rohkem publikut tõi kodumängudele Sillamäe Silla FC II, kelle kohtumisi jälgis hooaja jooksul 1059 inimest.

Saalijalgpalli meistriliiga põhihooaja publikunumber kasvas 287 pealtvaataja võrra, tõustes 10 985-lt 11 282-ni. Suurimat huvi pakkusid kohtumised Ida-Virumaal, kus üle 2000 pealtvaataja tõid saali nii Narva United (2709) kui ka Silla FC Phoenix (2102). Mõlemad klubid olid publikunumbrite tipus ka eelmisel hooajal. Meistriliiga finaalturniiri jälgis tänavu 3549 pealtvaatajat, mida on mullusega võrreldes 349 võrra rohkem.