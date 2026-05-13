Rooba klubi kaotas Soome hokiliiga finaalseeria otsustava mängu

Eesti jäähokimängija Robert Rooba koduklubi Kouvola KooKoo kaotas Soome meistriliiga finaalseeria seitsmenda mängu võõrsil Tampere Tapparale 1:2 (0:2, 1:0, 0:0) ja kogu seeria kolm-neli.

Tappara läks kohtumist Ondrej Paveli ja Joachim Blichfeldi avakolmandiku tabamustest 2:0 juhtima, aga teise kolmandiku lõpul õnnestus Miska Siikonenil (KooKoo) arvulisest ülekaalust vahet vähendada.

Viimasel kolmandikul tõrjus Tappara puurilukk Christian Heljanko aga kõik 11 KooKoo pealeviset ja kindlustas põhiturniiri võitnud kodumeeskonnale meistritiitli.

Sellega võitis Tappara juba neljanda meistrikulla viimase viie hooaja jooksul. Esimest korda finaalseerias mänginud KooKoo kaotas selle kaks-null ja kolm-kaks eduseisust.

32-aastane Rooba tegi viimases mängus neli pealeviset, aga resultatiivsuspunkte ei kogunud. Kogu seeria peale jäi tema arvele üks värav ja üks tulemuslik sööt. Sõelmängudes tervikuna viskas ta 18 kohtumise jooksul kolm väravat ja andis neli resultatiivset söötu.

Toimetaja: Siim Boikov

