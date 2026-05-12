X!

Pelle Pohlak: lepingu lõpetamine pole meeldiv ühelegi osapoolele

Premium liiga
Foto: Kuvatõmmis/ETV
Premium liiga

Tallinna FC Flora jalgpalliklubi presidendi Pelle Pohlaku sõnul tuleks peatreeneriga koostöö lõppemise korral lähtuda põhimõttest: pärast kaklust rusikatega ei vehita.

Möödunud nädalal pälvis Eesti jalgpallis tähelepanu Paide Linnameeskonna otsus lõpetada leping peatreener Vladimir Vassiljeviga.

Uudis oli mõnevõrra üllatav, kuna Paide sportlikud tulemused polnud sel hooajal nii kehvad, et sellist käiku oodata. Samas põhjendas klubi, et mängupilt polnud siiski soovitud.

Juhtum tekitas jalgpalliavalikkuses omajagu vastukaja, kriitikat sai ka Paide spordidirektor Gert Kams ning erinevad asjaosalised avaldasid meedias juhtunu kohta arvamust.

Flora president Pohlaku sõnul ei ole sellised asjad kunagi meeldivad ühelegi osapoolele, aga pärast toimunut ei peaks sellest siiski meedia vahendusel üleliia rääkima.

"Ka minul on mingil määral üllatuseks, et pärast koostöö lõpetamist oli nii, et keegi käitus nii ja keegi käitus naa," lausus ta intervjuus Vikerraadio spordisaatele "Spordipühapäev".

"Alati, kui tegemist on inimestega, siis inimesed on erinevat tüüpi: erinevad emotsioonid ja kõik. Aga üldjuhul - kui platsil käib vihane andmine, siis need asjad peavad jääma platsile ja kui lõpuvile käib, siis surutakse kätt ja kõik lepivad ära."

"Olen ka seda usku, et kui koostööd lõppevad, siis paratamatult ei ole see meeldiv lõpetajale ega ka sellele, kelle töö saab lõpetatud. Mina olen pigem seda meelt, et ajakirjanduses on hästi huvitav neid asju lahata ja inimestel on hästi huvitav lugeda, aga kui mingid asjad saavad otsa, siis on selline levinud tava, et neid asju pärast mujal ära ei lahendata," jätkas Pohlak.

"Ma olen ise olnud kahe treeneri lepingu lõpetamise juures ja lõpuks pole see ühelegi osapoolele lõpuni meeldiv tegevus. Kui sa treeneri palkad, siis kõik ju soovivad, et treener õnnestuks, võidaks tiitleid, mängupilt oleks atraktiivne. Keegi ju sõlmimispäeval ei mõtle sellele, kuidas see ühel päeval läbi saab."

Juhtunu on tõstatanud ka teema spordidirektori rollist. See on aga erinevates klubides üsna erinevalt täidetud ja pelgalt ametinimetuse põhjal ei tasu üleliia oletusi teha.

"Ma arvan, et see sõltub väga palju sellest, kuidas klubi on üles ehitatud ja kuidas on struktuur paika pandud. Kuidas on paika pandud juhtimiskriteeriumid. Mis on üldse ootused spordidirektorile või peatreenerile," selgitas Pohlak.

Kui need kriteeriumid ei vasta tegelikkusele, siis tuleb otsida põhjuseid. Mõnikord peituvad need inimeses, mõnikord aga kuskil mujal. "Toon meelevaldse näite: iga aasta peab olema top kolmes. Kui seda ei täida, otsime mingit muud lahendust. Või spordidirektoriga: iga aasta peab U-21-st esindusmeeskonda kaks mängijat," kirjeldas Flora president.

"Aga kui ei jõua, siis vaadatakse üle - seal on kas objektiivsed või mitteobjektiivsed põhjused. Tegelikult tuleks vaadata üle ka kokkulepped või lepingud. Kui inimene oma tööga hakkama ei saa või ei suuda eesmärke täita, kas eesmärgid olid realistlikud või kas inimene oli piisavalt pädev, et neid ellu viia."

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

premium liiga uudised

10:15

Pelle Pohlak: lepingu lõpetamine pole meeldiv ühelegi osapoolele

10.05

Flora sai ilusa värava toel Kaljult revanši

10.05

Emad elavad poegadest jalgpalluritele vaikselt, aga kindlalt kaasa

10.05

VIDEO | Tovstiki kauglöök tõi Florale võidu

09.05

Esinumber Levadia jätkas võidukalt, Vaprus alistas Transi

08.05

Teise järjestikuse võidu saanud Tammeka võttis Kuressaarelt revanši

02.05

Levadia naaseb Saaremaalt kolme punktiga

02.05

Pärnu Vapruse kapten läheb lõikusele

01.05

Kalju kerkis Narvas tabeliliidriks, Kink kaotas debüüdil Paide treenerina

01.05

Premium liiga avaring tõi staadionitele mullusest rohkem pealtvaatajaid

premium liiga väravad

sport.err.ee uudised

12:49

Luka Doncic ei tule tänavu suvel Eestisse

12:20

KUULA | "Võimla" mõtiskleb, milliseks kujuneb korvpalli finaalseeria

11:38

Ramo Kask klubide juhtimisest: eelarve seab oma piirid

10:33

Janar Talts kaitseb spordidirektori kommet riietusruumis sõna võtta

10:15

Pelle Pohlak: lepingu lõpetamine pole meeldiv ühelegi osapoolele

08:52

Oklahoma City saatis LeBron Jamesi ja LA Lakersi puhkusele

11.05

Osaka ei suutnud Swiatekile Roomas erilist vastupanu osutada

11.05

ETV spordisaade, 11. mai

11.05

Jäätma MK-etapi võidust: ma olen seda medalit nii kaua oodanud!

11.05

Virves esimesest WRC katsevõidust: see oli natuke eesmärk

11.05

Erm naaseb Ratingenis: jooksud lähevad treeneri oodatust isegi paremini

11.05

Rooba ja KooKoo andsid eduseisu käest ning meister selgub otsustavas mängus

11.05

Sinner loovutas kolmandas ringis vastasele vaid kaks geimi

11.05

Eesti meeskond võitis laskespordi EM-il pronksi

11.05

Glinka alistas Tuneesias juunioride Prantsusmaa lahtiste võitja

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo