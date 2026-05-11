Tartu Titans asub ameerika jalgpalli Balti meistritiitlit kaitsma

Eelmise aasta novembris Balti meistriks tulnud Titans võõrustab tänavuse hooaja avamängus Riga Bearsi, kelle üle teeniti mullu koguni 80:0 võit. "Meistrina hooajale vastu minna on äge, aga eks kindlasti on ka ootusärevus. Eelmisel hooajal olid paljud tiimid toored, kogu liiga noores järgus," ütles mullu Titansi rünnakut juhtinud quarterback Ott Sellis. "Ei tea, mis mängijaid keegi juurde on saanud, palju tiimid ja taktika muutunud on. Ootusärevus on suur."

Pärast märtsikuus toimunud treeninglaagrit, mis tõi Paidesse üle 60 Baltikumi jalgpalluri, on Titans väljakul treeninud ja Sellise sõnul on meeskond hooajaks valmis. "Võiks alati rohkem inimesi olla, aga võrreldes eelmise aastaga on seis kõvasti parem. Töö käib," ütles ta. "See aasta tuleb päris äge. Taktikaliselt on mõned muudatused tulemas, loodetavasti kannavad vilja."

"Mänguliselt on meil ründeliinis natuke muudatusi, liini olemus natuke muutub. Treenerite punt on meil väga tugev, selles oli ka meie eelmise hooaja edu võti – treenereid on palju ja nad on kõrgel tasemel ka," lisas mängujuht. "Mängude korralduselt üritame juurde panna, vaatajatele rohkem elamusi tuua. Mõtteid on, tulge kohale ja vaadake!"

Tuleval hooajal mängib nii mõnigi endine Titaan välisliigas ning Sellise sõnul on hooaja eesmärk veel mõni talendikas mängija kõrgemale tasemel viia. "Üldine eesmärk oleks tiitel ära kaitsta. Tahaks näha stabiilsust ja arengut just uustulnukatelt, tahaks näha nende kanda kinnitumas. Veteranmängijate ülesanne on teadmisi edasi anda ja üldist tiimipilti parandada. Kui selle saavutame, siis olen väga rahul," ütles Sellis.

Balti liiga hooaeg algas möödunud nädalavahetusel, kui mullu finaalis Tartu klubile alla jäänud Kaunas Dukes alistas Vilnius Iron Wolvesi 28:0.