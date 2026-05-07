Meeste kurlingukoondis avas MM-i kvalifikatsiooniturniiril võiduarve

Kohtumine algas tasavägiselt ja mängu initsiatiiv kuulus Eestile. Viienda vooru järel oli seis 4:3 Eesti kasuks. Eesti tuli aga jõuliselt mängu kuuendas voorus, võites kolm punkti ja ülekaalukas võit vormistati veel ühe punkti rööviga kaheksandas voorus. Mäng lõppes Eesti võiduga 8:3.

Lill sõnas, et alagrupi tase on väga ühtlane. "Kontrollisime mängu lõpuni ning lihtvigu tegime võrreldes eilsega oluliselt vähem," kommenteeris Lill ning lisas, et kuigi turniir on veel noor, on iga mäng ülioluline. "Meeskond on valmis tegema tööd iga täpse kivi nimel ning tänane päev tuleb töine."

Hetkel on Eestil kirjas üks kaotus ja üks võit ning neljapäeval kohtutakse Portugali ja Bulgaaria meeskondadega.

MM-i avapäeval pidi Eesti tunnistama Rumeenia meeste paremust. Eesti alustas kohtumist tugevalt ja viienda vooru lõppedes oli seis 3:1 Eesti kasuks. Vastane haaras aga mängu teises pooles selge initsiatiivi, Eesti vigu ära kasutades võitis kuuendas voorus kolm punkti ja röövis seitsmendas voorus neli punkti. Eesti kaotas 3:8.

Maailmameistrivõistluste C-divisjoni turniiril osaleb 17 meeskonda ja Eesti eesmärk on jõuda kahe parima hulka, mis tagab pääsu MM-i B-divisjoni. Kuna alates järgmisest kurlinguhooajast Euroopa meistrivõistlustel B- ja C-divisjoni turniire enam ei toimu, annab MM-i kvalifikatsiooniturniir Eestile võimaluse võidelda koha eest maailma tippude seas.

Eesti vastased alagrupis on Rumeenia, Liechtenstein, Portugal, Bulgaaria, Läti, Slovakkia ja Soome ning alagrupi favoriitideks peetakse Soomet, Lätit ja ka Eestit.

Eesti meeste kurlingukoondis võistleb turniiril koosseisus kapten Erkki Lill, abikapten Siim Sein, Andres Jakobson, Olari Kalvik ja Jaanus Lindre. Meeskonnaga on kaasas treener Markku Uusipaavalniemi Soomest ja treeneriabi Andrus Vall.

Maailmameistrivõistluste kvalifikatsiooniturniir toimub Sloveenia pealinnas Ljubljanas kuni 11. maini.