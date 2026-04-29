Kaldvee: kivide lihvimine viskab kõikidele tiimidele vimkad sisse

Eesti paar alistas kolmapäeva lõunal tasavägiseks kujunenud mängus Prantsusmaa paari 8:4. "Eile õhtul töödeldi kive, et play-off'is oleks kividel rohkem pööramist ja see muutis olusid päris märgatavalt," selgitas Lill ERR-ile. "Kõik tiimid alles leiutavad seda, kui palju kivid pööravad ja mis suunda peaks viskel võtma. See tegi natukene raskemaks, aga õnneks kohanesime ja lõpus olid visked paigas. Saime olulise võidu isegi, kui kõik päris hästi välja ei tulnud."

"Põhimõtteliselt iga kord, kui mängime, siis kivid lähevad aina sirgemaks ja pööramise võimekus kividel väheneb," jätkas Lill. "Võistlustel on selline reegel, et hiljemalt teisipäeva õhtul peab kive lihvima. Praegu võiks öelda, et kivid pööravad liiga palju, aga see on sellepärast, et play-off'is oleksid võimalikult ideaalsed olud."

Kaldvee sõnul mängis pigem raskelt tulnud võidus oma rolli ka prantslaste tugev esitus. "Nad mängisid väga hästi. Ei saa öelda, et nad ei teinud oma viskeid ära. Me küll jätsime neile võimaluse, mida nad ei kasutanud ära. Pärast seda võtsime jalad kõhu alt välja ja hakkasime mängima."

Hommikuse sessiooni järel jagavad Kaldvee ja Lill A-grupi tabelis Norra ja Hiina paaridega neljandat kohta. Alagrupist pääseb edasi kolm parimat võistkonda, mängida on jäänud veel kaks vooru.

"Jah, tabeliseis on kehva, aga tuleb võita ja eks näis, mis saab," sõnas Lill. "Peame võitma ja natukene tuleb loota, et õiged tiimid kaotaksid õigetele tiimidele. Siin sündis üllatus praegu, sest Austraalia kaotas Hollandile, mida ei oleks tabelit vaadates osanud oodata. Kivide lihvimine viskab kõikidele tiimidele vimkad sisse," lisas Kaldvee.

Õhtuses sessioonis kohtutakse Taani paariga, kes on võitnud seitsmest mängust ühe. "Peamine asi, millele tuleb keskenduda on see, et peame ise paremini mängima. Tegelt ei ole vahet, kes on meie vastane. Peame kvaliteetsed olema ja siis on lihtne," märkis Lill.