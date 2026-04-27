Kaldvee - Lill pidid tunnistama tugeva Austraalia paari paremust

Tasavägise mängu alguse järel sai otsustavaks viies voor, kus Austraalial õnnestus teenida koguni neli punkti ja 7:3 juhtima asuda. Järgnevalt kasutas Eesti powerplay'd, mis aga tõi vaid ühe punkti.

Viimase vooru eel oli Eesti 4:8 taga ja kuigi seis polnud viimase kivi eelise juures pikalt lootusetu, siis eelviimase kiviga õnnestus Austraalial siiski võit kindlustada ja Eestil enam üle kolme punkti teenida ei olnud võimalik.

See tähendab, et Eestil on kirjas kolm võitu ja kaks kaotust ning teisipäeval seisab ees kohtumine Hiinaga. Austraalia paar Tahli Gill - Dean Hewitt jätkab aga turniiri täisedu viie võiduga ja astus taas sammu alagrupist otse poolfinaali jõudmise suunas.

Päeva esimene mäng

Norra teenis avavoorus ühe punkti, Eesti paar vastas teises voorus kahega, aga kolmanda vooru lõpuks olid norralased läinud juhtima 3:2. Neljandas voorus tegid eestlased aga suurepärast tööd ning Kaldvee tõi viimase kiviga neli punkti, viies Eesti juhtima 6:3.

Norra suutis järgmise kolme vooruga siiski vahe tasa teha ning otsustavale voorule mindi vastu 6:6 viigiseisul. Lill tekitas Eesti kolmanda viskega olukorra, kus ringis oli vaid eestlaste punane kivi. Norralased paigutasid seejärel kivi ringi äärele, kuid Lill tõukas järgmise viskega ka selle eest ära.

Norra viimane vise oli täpne ning kivi jäi täpselt Eesti oma ette, aga külmavereline Kaldvee oli otsustaval viskel kindel ja vormistas Eestile 7:6 võidu. "Need on need hetked, mille nimel ma elan! Pinget on palju, aga kõik sportlased tahavad selles olukorras olla," ütles Kaldvee.

Oma esimese kohtumise kaotanud Kaldvee ja Lill on võitnud kolm järjest, andes Norrale esimese kaotuse. Õhtul kohtub Eesti paar maailma esinumbri Austraaliaga.

Enne ülekannet:

Kaldvee ja Lill said maailmameistrivõistluste avakohtumises kaotusega Jaapanile, aga on pärast seda alistanud nii Rootsi kui ka Uus-Meremaa. Pühapäeval jäid eestlased Uus-Meremaa vastu avavooru järel 0:3 kaotusseisu, aga toibusid sellest kenasti ning vormistasid lõpuks 8:4 võidu.

Eesti paar usub, et järgmiste mängudega on neil võimalik oma taset veelgi tõsta. "Saame endiselt paremaks minna. Esimesed kaks mängu olid soojendused ja avamäng skoori mõttes head tunnet ei jätnud. Aga ei ole tähtis, mis skooriga kaotad. Kui kaotad, siis kaotad ja lähed edasi, pead järgmist mängu paremini mängima. Praegu oleme iga mänguga suutnud paremaks minna ja kui nii edasi, siis võime kõiki võita," ütles Lill.

Eesti paar on A-grupis kahe võidu ja ühe kaotusega neljandal kohal, esmaspäevased vastased on ainsad kaotuseta tiimid ning Kaldvee ja Lille ees on veel Jaapan.