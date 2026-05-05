Eesti kurlingukoondis alustab MM-i kvalifikatsiooniturniiri

Maailmameistrivõistluste C-divisjoni turniiril osalevad meeskonnad on jagatud kahte alagruppi ning Eesti vastasteks on Rumeenia, Liechtensteini, Portugali, Bulgaaria, Läti, Slovakkia ja Soome koondised.

Kapten Erkki Lill kiitis esimese treeningpäeva järel kohapealseid jääolusid ning jäi rahule ka meeskonna ettevalmistusega. "Siin on kohal märkimisväärne arv meeskondi, kes asuvad maailma edetabelis 15. kohast allpool. Eesti asub hetkel 30. kohal ehk tõusuruumi on piisavalt, kuid liigseid pingeid meil ei ole. Siin loevad vaid tulemused!" ütles ta.

Eesti alagrupi favoriitideks peetakse Soomet, Lätit ja Eestit.

Maailmameistrivõistluste C-divisjonist on Eesti meeskonnal võimalik kvalifitseeruda MM-i B-divisjoni turniirile, mis toimub tänavu novembris. Praeguse turniiri tulemusena jagatakse välja kaks pääset B-divisjoni. Kuna järgmisest kurlinguhooajast Euroopa meistrivõistlustel B- ja C-divisjoni turniire enam ei toimu, annab MM-i kvalifikatsiooniturniir Eesti meestekoondisele võimaluse võidelda koha eest maailma tippude seas.

Eesti meeste kurlingukoondis võistleb turniiril koosseisus kapten Erkki Lill, abikapten Siim Sein, Andres Jakobson, Olari Kalvik ja Jaanus Lindre. Meeskonnaga on kaasas treener Markku Uusipaavalniemi Soomest ja treeneriabi Andrus Vall.

Maailmameistrivõistluste kvalifikatsiooniturniir toimub Sloveenia pealinnas Ljubljanas kuni 11. maini. Eesti esimene vastane on täna õhtul Rumeenia koondis.