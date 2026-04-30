Lill: meie põhiprobleem on aeglane oludega kohanemine

Marie Kaldvee ja Harri Lill lõpetasid Genfis toimuva kurlingu segapaaride MM-i kuue võidu ja kolme kaotusega, mis tõi A-alagrupis neljanda koha. Kokkuvõttes tähendas see seitsmendat-kaheksandat kohta.

Enne viimast vooru oli Eesti paaril šanss pääseda edasi sõelmängudele. Selleks tulnuks Hollandit võita ning loota ka soodsaid tulemusi Rootsi ja Jaapani osalusel mängudest. Eesti võitiski Hollandit 8:6, kuid paraku suutsid oma vastased alistada ka Rootsi ja Jaapan.

"Ega hea tunne ei ole. Teadsime, et võimalused on väiksed ja üritasime ikkagi head mängu teha," lausus Kaldvee ERR-ile. "Aga väike lootusekiir oli, et äkki teeb Prantsusmaa elu mängu. Samal ajal proovisime enda mängu nii hästi mängida kui võimalik. Hiina kuuenda end'i viimast viset näen päris pikka aega unes."

Üks kolmest kaotusest saadigi Hiina vastu. See jääb aga ehk kõige enam kripeldama, kuna see kohtumine tulnuks võita. "Kehvem tunne ongi seepärast, et vastased oleks olnud liiga head ja sellepärast ei saanud play-off'i, pigem endal jäi päris palju varu. Hiina vastu oli suht lihtne. Ka Austraalia vastu olime suht hästi mängus. Jäi tunne, et oleme võimelised paremaks," lisas Lill.

Kaldvee sõnul käis nende mäng hooaja jooksul üles-alla. Olümpial näiteks võideti üheksast mängust kaks ja tuli leppida kümnenda kohaga. "Oli mänge, kus mängisime väga hästi ja oli mänge, kus mängisime nii alla taseme kui üldse saab mängida sel tasemel," lausus ta.

"Üksikuid turniire vaadates võib öelda jah, et lõpuks läks paremini, aga me teame, kuidas mängida oskame ja milleks suutelised oleme. Selle põhjalt ütleks küll, et Ameerika mäed. MM peegeldab kogu hooaega. Sul võib olla üks hea mäng ja mängidki väga hästi ja sul võib olla kolm väga head vooru, aga pead järgmised neli vooru ka hästi mängima. Üles-alla on terve hooaeg olnud."

MM-i alustati kohe 0:9 kaotusega Jaapanile. "Esimene mäng oli meil väga halb. Võib-olla viimases mängus olime alles kohanenud nende oludega. Oludega kohanemise aeglus ongi meil põhiline probleem," tunnistas Lill.

"Kohati keskendumine ka. Hiina vastu oli skoori mõttes mäng käes, aga keskendumine korra kaob, siis me mõlemad eksime palju mitme vooru jooksul. Pigem oli hooaja teine pool parem, aga nagu näha, siis mitte piisavalt hea."

Kaldvee ei nõustu, et varem olnuks kohanemine nende tugevam külg. "Me oleme väga head mängijad, kui meil on väga stabiilsed olud algusest lõpuni. Kui olud muutuvad, siis läheb hästi mitu viset metsa enne, kui saame aru, et peame midagi muutma. Kohati sellised aeglased õppijad," lausus ta.

"Kui saame jääle pihta, siis suudame suurepäraselt mängida. Viimane turniir enne MM-i näitas ka... iga mäng oli täpselt samasugune jää ja siis me mängisimegi hästi. Aga kui on turniir, kus jää muutub rohkem, siis oleme sellega hädas. Nõrgemate vastaste vastu võime ka palju punkte ära anda."

Lill lisas: "Meil tehnilised oskused natuke liiga kehvad. Ei suuda tõukekiirust piisavalt hästi kontrollida ja seal tekivad rida teisi probleeme. Lihtne asi, aga mitte nii lihtne parandada, kui oled päris kaua mänginud."

Kaldvee sõnul on nende trumbiks rohkem vaimutugevus. "Taani mäng näitas väga hästi, et alguses läks kõik mitte soovitult pidi, aga suutsime end koos hoida. Jääolud olid piisavalt keerulised mõlemale tiimile. Suutsime seal endale punkte genereerida ja ronida," selgitas ta.

"Väga lihtne oleks alla anda, aga oleme üritanud lõpuni. Praegu Hollandi mäng näitab, et tead, et võimalused edasi saamiseks õhkõrnad, aga mängid ikka sajaprotsendiliselt ja proovid nii hästi iga viset ja harjamist teha ja tiimi koos hoida."

"Meie trumbiks on võitlusvaim," lausus Lill otsekoheselt. "Me ei anna naljalt alla. Oleme kõigile ebameeldivad vastased. Aga kogemusi on meil palju. Kuigi kohanemisega on raskusi, siis oleme kogenud hästi palju erinevaid olukordi. Ma arvan, et tore on see, et meil on ümber väga hea tiim, kes on aidanud meid mitte vaid sel aastal, vaid teistel aastatel ka."