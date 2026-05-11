Eesti kurlingukoondis jäi MM-i kvalifikatsiooniturniiril pidama alagruppi

Eesti meeste kurlingukoondis kapten Erkki Lille juhtimisel sai Sloveenias toimuval MM-i kvalifikatsiooniturniiril oma alagrupis kolmanda koha, millest paraku ei piisanud edasipääsuks.

Eesti sai alagrupiturniiril nelja võidu kõrvale kolm kaotust, edasi pääsesid puhaste paberitega Läti ning ühe kaotusega Soome.

Eesti koondise kapten Erkki Lill sõnul segas liigne soov õnnestuda oskuste realiseerimist. "Võttes turniiri tervikuna kokku, jäi eneseületusest pisut puudu. Võinuks minna ka oluliselt kehvemini, sest meeste koondiste tase on maailmas kõrge. Eesti sai vastuse, kus me praegu asume ning millele edaspidi tähelepanu pöörata," ütles kapten.

Maailmameistrivõistluste C-divisjoni turniiril osales 17 meeskonda ning B-divisjoni edasipääsejad selguvad esmaspäeval. Eesti alagrupist pääsesid kvalifikatsiooni kohtumisele edasi Läti ja Soome ning A-alagrupist Sloveenia ja Inglismaa, kes selgitavadki omavahel MM-i B-divisjoni edasipääsejad.

Eesti meeste kurlingukoondis võistles turniiril koosseisus kapten Erkki Lill, abikapten Siim Sein, Andres Jakobson, Olari Kalvik ja Jaanus Lindre. Meeskonnaga olid kaasas treener Markku Uusipaavalniemi Soomest ja abitreener Andrus Vall.

Maailmameistrivõistluste kvalifikatsiooniturniir toimub Sloveenia pealinnas Ljubljanas.