Segapaaride MM-i võitis Austraalia

Gill ja Hewitt kaotasid kogu turniiri jooksul ühe mängu, kui pidid alagrupis tunnistama Hollandi paari 7:5 paremust. Austraalia paar jõudis alagrupi võitjana otse poolfinaali ning alistas seal mulluse maailmameistri Itaalia 7:6.

Finaalis said Gill ja Hewitt 8:4 jagu Rootsi paarist Therese Westman ja Robin Ahlberg. Austraallased otsustasid mängu saatuse eelviimases voorus, kus teenisid kolm punkti ja läksid kokkuvõttes juhtima 8:4.

Austraalia jaoks oli tegu ajaloo teise medaliga segapaaride MM-ilt. Esimese medali võitsid Gill ja Hewitt eelmisel aastal peetud MM-il, kus saavutasid kolmanda koha.

Pronksmedalile tulid kanadalased Kadriana ja Colton Lott, kes alistasid kolmanda koha mängus itaallased Stefania Constantini ja Amos Mosaneri 11:3.

Marie Kaldvee ja Harri Lill teenisid A-alagrupis kuus võitu ja kolm kaotust ning jäid esimesena sõelmängudelt eemale. Kokkuvõttes saavutasid eestlased seitsmenda koha.

Austraalia paar Tahli Gill - Dean Hewitt esines alagrupiturniiril väga kindlalt. Juba üsna varakult tagati koht medalimängudel ja üheksast kohtumisest kaotati vaid üks. Seda siis, kui edasipääs oli juba tõsiasi.

Austraaliaga samas alagrupis mängis ka Rootsi paar Therese Westman - Robin Ahlberg, kes kindlustas koha sõelmängudel viimases voorus. Kokku võitsid rootslased seitse ja kaotasid kaks mängu. Omavaheline mäng Austraaliaga lõppes Okeaania riigi 8:6 võiduga.

Otse poolfinaali pääsenud Austraalia alistas seal Itaalia 7:6. Rootsi oli esimeses ringis parem Šotimaast 7:5 ja poolfinaalist B-grupi võitnud Kanadast 6:4.