X!

Segapaaride MM-i võitis Austraalia

{{1777702440000 | amCalendar}}
Dean Hewitt ja Tahli Gill. Autor/allikas: SCANPIX/AP
Šveitsis Genfis toimunud kurlingu segapaaride MM-il tuli maailmameistriks Austraalia paar Tahli Gill ja Dean Hewitt.

Gill ja Hewitt kaotasid kogu turniiri jooksul ühe mängu, kui pidid alagrupis tunnistama Hollandi paari 7:5 paremust. Austraalia paar jõudis alagrupi võitjana otse poolfinaali ning alistas seal mulluse maailmameistri Itaalia 7:6.

Finaalis said Gill ja Hewitt 8:4 jagu Rootsi paarist Therese Westman ja Robin Ahlberg. Austraallased otsustasid mängu saatuse eelviimases voorus, kus teenisid kolm punkti ja läksid kokkuvõttes juhtima 8:4.

Austraalia jaoks oli tegu ajaloo teise medaliga segapaaride MM-ilt. Esimese medali võitsid Gill ja Hewitt eelmisel aastal peetud MM-il, kus saavutasid kolmanda koha.

Pronksmedalile tulid kanadalased Kadriana ja Colton Lott, kes alistasid kolmanda koha mängus itaallased Stefania Constantini ja Amos Mosaneri 11:3.

Marie Kaldvee ja Harri Lill teenisid A-alagrupis kuus võitu ja kolm kaotust ning jäid esimesena sõelmängudelt eemale. Kokkuvõttes saavutasid eestlased seitsmenda koha.

Enne mängu:

Austraalia paar Tahli Gill - Dean Hewitt esines alagrupiturniiril väga kindlalt. Juba üsna varakult tagati koht medalimängudel ja üheksast kohtumisest kaotati vaid üks. Seda siis, kui edasipääs oli juba tõsiasi.

Austraaliaga samas alagrupis mängis ka Rootsi paar Therese Westman - Robin Ahlberg, kes kindlustas koha sõelmängudel viimases voorus. Kokku võitsid rootslased seitse ja kaotasid kaks mängu. Omavaheline mäng Austraaliaga lõppes Okeaania riigi 8:6 võiduga.

Otse poolfinaali pääsenud Austraalia alistas seal Itaalia 7:6. Rootsi oli esimeses ringis parem Šotimaast 7:5 ja poolfinaalist B-grupi võitnud Kanadast 6:4.

Toimetaja: ERR Sport

Segapaaride MM-i võitis Austraalia

17:05

Pankrotistunud USA lennufirma Spirit Airlines lõpetas tegevuse

17:00

Samost ja Aaspõllu

17:00

Heli nälg

17:00

Kuula rändajat

17:00

Keelesaade

17:00

Teise mätta otsast

17:00

Labor

17:00

Päevakaja

17:00

Spordipühapäev

17:00

Sport

17:00

Muusika

17:00

Õhtujutt lastele

17:00

Öömuusika

17:00

Vikerhommik

17:00

Uudised

17:00

Vikerhommik

17:00

Ökoskoop

17:00

Muusika

17:00

Järjejutt

17:00

Keskpäevased uudised

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo