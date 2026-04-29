Kaldvee ja Lill võitsid tasavägises mängus Prantsusmaa paari

Harri Lill. Autor/allikas: Hendrik Osula / Team Estonia
Marie Kaldvee ja Harri Lill said kurlingu segapaaride MM-il Šveitsis kolme kaotuse kõrvale neljanda võidu, kui alistasid Prantsusmaa 8:4.

Eestlased teenisid avavoorus ühe punkti, prantslased vastasid teises voorus samaga. Sama stsenaarium kordus kolmandas ja neljandas voorus, kui Eesti paar sai esmalt kaks punkti ja prantslased seejärel samuti kaks punkti.

Kaldveel ja Lillel õnnestus väike vahe sisse teha alles matši teises pooles, kui viiendast voorust võeti kaks punkti ja järgmises lubati prantslastel üks punkt korjata. Seitsmendast voorust tuli eestlastele juurde üks punkt, mis andis neile kokkuvõttes 6:4 eduseisu. Prantslastel oli viimases voorus viimase kivi eelis, kuid see lõpuks suurt kaalu ei omanud ning Eesti paar teenis 8:4 võidu.

"Väga oluline võit! Tahtsime võidurajale naasta ja kuigi meie esitus ei olnud täiuslik, suutsime siiski võita ning see on kõige tähtsam," sõnas Lill mängujärgses intervjuus.

Kaldvee ja Lille lähikonkurendid Rootsi, Hiina ja Holland olid kõik võidukad. Eriti hästi mängis eestlaste neljapäevane vastane Holland, kes andis esimese kaotuse seni täiseduga olnud Austraaliale.

Hommikuse sessiooni järel jagavad Kaldvee ja Lill A-grupi tabelis Norra ja Hiina paaridega neljandat kohta. Õhtuses sessioonis kohtutakse Taani paariga, kes on võitnud seitsmest mängust ühe.

Enne mängu:

Teisipäeval kohtusid eestlased Hiina paariga Han Yu - Yu Sen ning jäid alla 5:6. Kaldvee ja Lille arvel on A-grupis kolm võitu ja kolm kaotust, millega jagatakse viiendat kohta. 

Eesti paari tänane vastane Prantsusmaa (Stephanie Barbarin - Wilfrid Coulot) pidi teisipäeval vastu võtma viienda järjestikuse kaotuse, kui oli sunnitud tunnistama Austraalia 7:2 paremust.

Prantslaste seni ainus võit sündis turniiri avapäeval Taani üle, kellega jagatakse kolmapäevaste mängude eel A-grupis viimast ehk üheksandat kohta.

12:53

