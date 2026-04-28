Kaldvee ja Lill kaotasid MM-il pärast head mängu algust Hiina paarile

Kaldvee ja Lill said esmaspäeval tabelisse juurde ühe võidu ja ühe kaotuse, kui hommikuses matšis alistati Norra 7:6 ning õhtul jäädi 6:8 alla Austraalia duole.

Teisipäeval kohtusid eestlased Hiina paariga Han Yu - Yu Sen ning jäid alla 5:6. Kaldvee ja Lill läksid 4:1 juhtima, aga oma power play'l jäädi sootuks nullile. Eelviimase vooru järel läks Eesti ette 5:4, aga hiinlased teenisid viimases voorus oma power play'ga kaks punkti ja ühtlasi ka võidu.

Eestil on A-grupis nüüd kolm võitu ja kolm kaotust, millega ollakse kuuendal kohal. Kaldveel ja Lillel on jäänud mängida Prantsusmaa (1-5), Taani (1-5) ja Hollandi (2-4) paaridega, mõlemast alagrupist pääseb edasi kolm parimat võistkonda.

A-grupi juhina jätkab Austraalia, kellel on kuue mänguvooru järel täisedu. Teisipäeval alistati 7:2 Prantsusmaa. Neile järgnevad neli võitu ja kaks kaotust saanud Jaapan, Norra ja Rootsi, sealjuures pidi tugev Norra paar tunnistama Uus-Meremaa 6:5 paremust.