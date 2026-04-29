Kaldvee - Lill väljusid kaotusseisust ja säilitasid edasipääsulootuse

Eesti jäi Taani paari Karolina Jensen - Alexander Qvist vastu kahe vooruga 0:5 taha, aga powerplay abil teeniti kohe kolm punkti ja neljandas voorus rööviti veel üks lisaks.

Viiendas teenis Taani küll kaks punkti, aga kuuendas sai Eesti taas kolm ja röövis seitsmendas ühe lisakski, kuigi tegemist oli vastaste powerplay'ga.

Viimase vooru eel oli Eesti 8:7 juhtimas ja kuigi vastastel oli viimase kivi eelis, teenis kaks punkti hoopis Eesti ning see tähendas turniiritabelisse kolme kaotuse kõrvale viiendat võitu.

Eesti lõpetab põhiturniiri neljapäeval mängus Hollandiga. Eesti peab selle kohtumise kindlalt võitma, kuid lootma sobivaid tulemusi ka konkurentidelt kuue võidu peal olevatelt Jaapanilt ja Rootsilt.

Eesti ja Hollandi mäng algab ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel kell 15.00.