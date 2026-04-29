Kaldvee - Lill väljusid kaotusseisust ja säilitasid edasipääsulootuse

Marie Kaldvee - Harri Lill Autor/allikas: Hendrik Osula / Team Estonia
Eesti kurlingupaar Marie Kaldvee - Harri Lill alistas Genfis toimuvatel maailmameistrivõistlustel Taani 10:7 ja säilitas võimaluse pääseda medalimängudele.

Eesti jäi Taani paari Karolina Jensen - Alexander Qvist vastu kahe vooruga 0:5 taha, aga powerplay abil teeniti kohe kolm punkti ja neljandas voorus rööviti veel üks lisaks.

Viiendas teenis Taani küll kaks punkti, aga kuuendas sai Eesti taas kolm ja röövis seitsmendas ühe lisakski, kuigi tegemist oli vastaste powerplay'ga.

Viimase vooru eel oli Eesti 8:7 juhtimas ja kuigi vastastel oli viimase kivi eelis, teenis kaks punkti hoopis Eesti ning see tähendas turniiritabelisse kolme kaotuse kõrvale viiendat võitu.

Eesti lõpetab põhiturniiri neljapäeval mängus Hollandiga. Eesti peab selle kohtumise kindlalt võitma, kuid lootma sobivaid tulemusi ka konkurentidelt kuue võidu peal olevatelt Jaapanilt ja Rootsilt.

Eesti ja Hollandi mäng algab ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel kell 15.00.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

kurlingu-uudised

22:28

Kaldvee ja Lill võitsid tasavägises mängus Prantsusmaa paari Uuendatud

21:52

Kaldvee - Lill väljusid kaotusseisust ja säilitasid edasipääsulootuse

13:28

Kaldvee: kivide lihvimine viskab kõikidele tiimidele vimkad sisse

28.04

Kaldvee ja Lill kaotasid MM-il pärast head mängu algust Hiina paarile Uuendatud

27.04

Kaldvee - Lill pidid tunnistama tugeva Austraalia paari paremust

26.04

Kaldvee: näitasime, et tegelikult suudame väga head kurlingut mängida

26.04

Kaldvee ja Lill jätkasid MM-il võidukalt

25.04

Kaldvee ja Lill lõpetasid MM-i avapäeva tähtsa võiduga

24.04

Kaldvee ja Lill alustavad MM-i erilise taktikaga võistkonna vastu

24.04

Kaldvee ja Lill enne MM-i: hooaja lõpust tuleb viimane välja pigistada

22.04

Kaldvee ja Lill lähevad MM-ile medalimõtetega

19.04

Kaldvee ja Lill jõudsid kõrgetasemelisel MK-etapil finaali

17.04

Kaldvee ja Lill alustasid MK-etappi kaotuse ja võiduga

13.04

Kaldvee ja Lill said Praha MK-etapil viienda koha

09.04

Kaldvee ja Lill teevad pärast olümpiat esimese rahvusvahelise võistluse

06.04

Kurlingu järelkasv pakkus esindusnaiskonnale kõva konkurentsi

05.04

Eesti naiste kurlingukoondis kaitses kodust meistritiitlit

02.04

Tondirabas algavad Eesti meistrivõistlused võistkondlikus kurlingus

22.03

Taas Eesti meistriks tulnud Kaldvee: näha on, et vastased on trenni teinud

22.03

Kaldvee ja Lill võitsid kümnenda Eesti meistritiitli

