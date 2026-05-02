Kaare: me ei näinud Kaldvee ja Lille täit potentsiaali

Marie Kaldvee ja Harri Lill jäid MM-il jagama seitsmendat-kaheksandat kohta. Olümpiamängudel lõpetasid nad kümnendal kohal. Seega, kas nad mängisid MM-il paremini?

Ma arvan, et võitude arv räägib selle eest. MM-il said kuus võitu ja kolm kaotust. Kui protsente jälgida, siis oli näha, et oli areng paremuse poole. Igati tasavägised mängud ja kahjuks paar kaotust, mis said neile saatuslikuks.

Kas sa võiksid välja tuua mõne nüansi, milles Kaldvee ja Lill olid nüüd paremad kui olümpial?

Neid turniire ei saa üks-ühele võrrelda. Olümpia on ikkagi täiesti omamoodi võistlus ja jääolud ja kõik muu oli täiesti teine seal. Küll aga MM-il püsiti paremini mängus. Kivid olid rohkem kontrolltsoonis ja läbi selle oli neil võimalik mänge kontrollida ja võite võtta.

Kaks aastat tagasi toodi MM-ilt hõbe, aasta tagasi tuldi MM-ilt koju neljanda kohaga. See tähendas, et olümpiahooajaks oli erakordne ootus. Kas reaalsus oli see, mida sel hooajal nägime?

See on paratamatult täna reaalsus, aga kui mõelda sellele, mis on Harri ja Marie võimekus, siis arvan, et me ei näinud nende täit potentsiaali. Lootus, et olümpialt tuleb medal, oli minu arvates täiesti realistlik lootus. Lihtsalt seekord läks nii.

Kurlingupaar sai sel hooajal erakordselt palju tähelepanu. Käidi telekanalite stuudiotes ja anti intervjuusid. Kas seda kõike sai nende jaoks lõpuks liiga palju või on nemad need, kes sellist olukorda naudivad?

Kui selline võimalus tekkis, siis tuli seda ära kasutada, et aidata Eesti kurlingule kaasa. Nad on ise öelnud, et kõige suuremat survet panevad nad ise endale peale. Seega arvan, et see tähelepanu, mis tuli väljast, kindlasti mõjutas, aga nad ise on enda suurimad kriitikud.

Sa ütlesid, et meie paar on maailma tipus. Kui suur see tipp tegelikult on?

Üks tipp on see, mida nägime olümpial. Sinna kvalifitseerus ainult kümme riiki. Raske on mõelda teist spordiala, kus on olümpiale nii raske pääseda. MM-il nägime nüüd kahtekümmend riiki, aga neid tiime on tegelikult väga palju rohkem, kes ei saa tiitlivõistlustele, sest kodune konkurents on nii tihe. Ma ei oska numbrit öelda, aga neid on väga palju.

Ma nüüd natukene urgitsen ka. Harri Lill on sinu elukaaslane ja sa kommenteerid tema mänge. Kas sa natukene kirjeldaksid, mis toimub sinu sees, kui sa seda teed?

Pean ütlema, et kommenteerimine on uus ja põnev väljakutse. Igal juhul on seda täitsa tore teha ja parem kui kodus diivanil närveerida. Kommenteerides ei ole aega sellele mõelda.

Uus hooaeg ja uus olümpiatsükkel algab. Kuidas nad peaksid edasi minema?

Väga pikk hooaeg on seljataga. See algas juulikuus ja lõppes nüüd mais. Esiteks on nad kindlasti ära teeninud väikese puhkuse ja arvan, et eks nad tiimiga koos saavad kokku ning teevad analüüsid ja järeldused, mida õpiti sellest hooajast ja kuidas saaks tulevikus paremini.