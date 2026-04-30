X!

Kaldvee - Lill alistasid Hollandi paari, aga edasi ei saanud

{{1777531620000 | amCalendar}}
OM2026: Segapaaride kurling Kanada - Eesti.
Eesti kurlingupaar Marie Kaldvee - Harri Lill alistas MM-i viimases paaris Hollandi (Lisenka Bomas - Wouter Goesgens) 8:6, kuid põhiturniirilt edasipääsemist see ei toonud.

Kohtumises kujunes keskseks neljas voor, kus Eestil õnnestus teenida koguni viis punkti. Kõigis ülejäänud voorudes ei teeninud kumbki paar enam kui kaks punkti.

Viimast vooru alustati Eesti 7:6 eduseisul ja enne Eesti viimast kivi oli seis selline, kus Eesti oli juba vähemalt ühe punkti kindlustanud ja seetõttu võis mängu lõpetada.

Kuna aga Rootsi võitis samal ajal Prantsusmaad 15:6 ja Jaapan sai jagu Taanist 12:3, siis Eestit see edasi sõelmängudele ei aidanud.

A-grupist oli juba varem edasipääsu taganud Austraalia. Jaapan ja Rootsi teenisid seitse võitu ehk ühe enam kui neljandaks jäänud Eesti. See tähendas Eestile MM-i lõpetuseks seitsmendat-kaheksandat kohta.

Enne mängu

Kaldvee ja Lille jaoks algas segapaaride MM 0:9 kaotusega Jaapanile, valus kaotus saadi ka Hiinalt ning Austraalialt. Viie võidu ja kolme kaotusega on Eesti A-alagrupis neljandal kohal, edasi pääseb kolm parimat paari.

Alagrupiturniiri viimane vastane, Hollandi paar Lisenka Bomas - Wouter Gösgens on seni võitnud neli ja kaotanud samuti neli mängu, sealjuures alistasid hollandlased näiteks ka Austraalia.

Edasipääsulootuste säilimiseks peab Eesti kindlasti Hollandit võitma, aga sellestki ei pruugi pääseda: tabelis Eesti paari ees oleval Rootsil ja Jaapanil on kuus võitu ja kaks kaotust, sealjuures mängitakse vastavalt Prantsusmaa ja Taaniga, grupi nõrgimatega, kes on mõlemad saanud ühe võidu.

