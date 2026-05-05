VIDEO | Rooba värav aitas KooKoo sammu võrra tiitlile lähemale

Rooba värav aitas KooKoo sammu võrra tiitlile lähemale

Robert Rooba. Autor/allikas: Kari Koski/smliiga/X
Eesti jäähokimängija Robert Rooba koduklubi Kouvola KooKoo teenis Soome meistrivõistluste finaalseerias teise võidu.

Rooba ja KooKoo alistasid seeria teises mängus koduväljakul Tampere Tappara 3:2 (1:0, 1:2, 1:0). Rooba avas KooKoo väravaarve avakolmandiku 13. minutil arvulisest ülekaalust.

Veeti Miettinen viskas teisel kolmandikul KooKoo teise värava ja tegi viimase kolmandiku alguses eeltöö Ville Meskaneni tabamusele, mis viis kodumeeskonna ette 3:2.

Kaks minutit enne mängu lõppu sai Rooba litrita mängija takistamise eest karistuse ja hetk hiljem saadeti ebasportliku käitumise eest karistuspingile Meskanen. Vähemusse jäänud KooKoo suutis viimased minutid kaitses vastu pidada ning kohtumise võita 3:2.

KooKoo juhib nelja võiduni peetavat seeriat kaks-null. Seeria kolmas kohtumine toimub kolmapäeva õhtul Tappara kodusaalis.

Toimetaja: Henrik Laever

