VIDEO | Rooba värav aitas KooKoo sammu võrra tiitlile lähemale

Kaks minutit enne mängu lõppu sai Rooba litrita mängija takistamise eest karistuse ja hetk hiljem saadeti ebasportliku käitumise eest karistuspingile Meskanen. Vähemusse jäänud KooKoo suutis viimased minutid kaitses vastu pidada ning kohtumise võita 3:2.

Veeti Miettinen viskas teisel kolmandikul KooKoo teise värava ja tegi viimase kolmandiku alguses eeltöö Ville Meskaneni tabamusele, mis viis kodumeeskonna ette 3:2.

Rooba ja KooKoo alistasid seeria teises mängus koduväljakul Tampere Tappara 3:2 (1:0, 1:2, 1:0). Rooba avas KooKoo väravaarve avakolmandiku 13. minutil arvulisest ülekaalust.

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: