Vägevas hoos Kirpu kübaratrikk hoiab tiitlilootust elus

Hooaja lõpuni on jäänud veel viis kohtumist, sealhulgas mängitakse kaks korda Hajdukiga.

Agram kerkis 5:0 võiduga tabelis teiseks, möödudes Maksimiri Dinamost. Liidernaiskond Spliti Hajduk on jätkuvalt viie punkti kaugusel, ent samas on meistritiitli püüdmine jätkuvalt Agrami enda kätes.

Kirpu avas Cakoveci Medimurje ja Zagrebi Agrami kohtumises skoori 15. minutil, avapoolaja lõpu eel kasvatas Agrami edu Jasna Djokovic. Kirpu teine tabamus sündis 53. ja kolmas 74. minutil, kohtumisele pani vaid minut pärast eestlanna kübaratrikki punkti taas Djokovic, vahendab Soccernet.ee.

