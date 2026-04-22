TÄNA OTSE | Esimeseks kerkinud Paide Linnameeskond külastab Harju Laagrit

Premium liiga
Premium liiga

Koduses jalgpalli Premium liigas peetakse kolmapäeval neli kohtumist, ühes neist külastab liiga esinumber Paide Linnameeskond neljandal real asetsevat Harju JK Laagrit. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 18.55, mängu kommenteerivad Aet Süvari ja Rimo Hunt.

Hooaja avamängus Pärnu Vapruse paremust tunnistama pidanud Paide on pärast seda kenasti hoo sisse saanud ning teenis pärast seda kuues mängus viis võitu ja ühe viigi, kerkides eelmise mänguvooru lõpuks 16 punktiga liigatabeli esikohale.

"Positiivsed tulemused toovad positiivseid emotsioone. Meeskond on hästi häälestatud ja sõidame Laagrisse väga enesekindlalt. Austame Harjut – nad näitavad sel aastal väga head jalgpalli. Meil on aga ainult üks eesmärk ning oleme lahinguks valmis," ütles Paide peatreener Vladimir Vassiljev mängu eel.

12 punktiga neljandal tabelireal asetsev Harju Laagri saab Laagri kunstmurustaadionil nautida kodupubliku toetust ning loodab esinumbrilt punkte röövida. Viimases omavahelises mängus just see juhtuski, kui Harju teenis septembris suurepärase 3:0 võidu. Lisaks mängiti mullu üks mäng viiki, teised kaks läksid Paidele.

"Eelmisel hooajal olid meie ja Paide mängud tulised ja tasavägised ning tulemused räägivad enda eest. Kuigi pidime kaotusi vastu võtma, panime hooajale punkti veenva 3:0 võiduga. Tahame selgelt jätkata sealt, kus eelmine kord pooleli jäime," ütles Harju kaitsja Kaspar Laur. "On oodata tempokat ja füüsilist mängu, kus duelle ei anta niisama ära. Meie läheme väljakule kindla plaaniga, võitleme iga palli nimel ja anname endast kõik, et kolm punkti koju jätta."

Neljamängulisel võiduseerial lainetav Paide alistas eelmises voorus senise tabeli tipu Nõmme Kalju 1:0, Harju lõpetas kahemängulise kaotusteseeria, kui alistas Nõmme Unitedi 2:1.

Kolmapäeval peetakse kokku neli kohtumist: Nõmme Kalju võõrustab kell 18.45 FC Nõmme Unitedit, kell 19.00 saavad lisaks Harju ja Paide mängule alguse FC Flora ja Narva Trans ning Tartu Tammeka ja FCI Levadia. Kaheksas mänguvoor algas teisipäeval Pärnu Vapruse 1:0 võiduga FC Kuressaare üle.

10:55

TÄNA OTSE | Esimeseks kerkinud Paide Linnameeskond külastab Harju Laagrit

