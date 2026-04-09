Kombe klubi langes Soomes kuristiku servale

Teemu Hartikainen viis KalPa teisel perioodil juhtima, aga Radek Kucerik viigistas vaid 33 sekundit enne lõpusireeni. Ilvese võiduvärava viskas 18.54 pärast lisaaja algust arvulisest vähemusest Lukaš Jašek.

KalPa jäi seega seerias mängudega kaks-kolm taha ehk tiitlikaitsja peab poolfinaali jõudmiseks kindlasti kaks järgmist võitma. Kombe tegi kaasa seeria kaks esimest kohtumist, aga pole kolmes järgmises KalPa koosseisu kuulunud.

KalPa ja Ilves lähevad kuuendat korda vastamisi laupäeval, 11. aprillil Kuopios. Külaliste edu korral saab Kombe võistkonna hooaeg otsa.

Robert Rooba meeskond Kouvola KooKoo on koha poolfinaalis juba taganud.