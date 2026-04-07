Rooba aitas väravasööduga KooKoo nelja parema sekka

KooKoo alistas veerandfinaalseeria viimaseks jäänud viiendas mängus kodujääl Lahti Pelicansi 4:1 (2:0, 0:0, 2:1).

Eesti koondise kapten sai resultatiivsuspunkti kirja normaalaja viimasel minutil, kui andis söödu Joonas Odenile, kes viskas litri tühja väravasse.

Poolfinaali on jõudnud ka põhiturniiri võitja Tampere Tappara, kes oli mängudega neli-üks parem HPK-st.

Valitsev meister ja Kristjan Kombe tööandja Kuopio KalPa madistab veerandfinaalis Tampere Ilvesega. Selles paaris on mängude seis hetkel viigis kaks-kaks.